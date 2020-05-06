هوندا تؤمن "جاز 2020" بباقة سلامة ضد الحوادث

الخليج 365 - وكالاتالأربعاء 2020/5/6 02:13 م بتوقيت أبوظبي
قدمت شركة هوندا باقة سلامة لسيارتها Jazz الصغيرة، والتي تضم وسادة هوائية مركزية، والعديد من الأنظمة المساعدة المستعارة من الفئات العليا.
وأوضحت الشركة اليابانية أن أهم عناصر الباقة الجديدة تتمثل في وسادة هوائية مركزية، والتي تتحرر بين رأسي الراكبين الأماميين في حال وقوع حادث للسيارة، كما تم تصميم شدادات الحزام ومساند الذراع الأوسط لتعزيز تأثير الوسادة الهوائية.
ومن ضمن الوسائد العشر بالسيارة وسادة في منطقة الركبة لتوفير حماية إضافية لرأس السائق وصدره في حالة وقوع حادث للسيارة. وقد تم تصميم هيكل السيارة لامتصاص أكبر قدر ممكن من قوة التصادم وعدم تمريرها لداخل المقصورة الداخلية، وكذلك حماية الآخرين.
وبتكنولوجيا متطورة يتعرف محذر التصادم بالسيارة على المارة، وراكبي الدراجات، الذين يقطعون مسار السيارة فجأة، كما تم التجهيز بمكابح اضطرارية، وكاميرا تستند إليها هذه الأنظمة مع نظام التعرف على الإشارات المرورية، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.
ومن الأنظمة المساعدة، التي تتمتع بها السيارة أيضا، منظم مسافة الأمان المتوائم، ومساعد فعال للحفاظ على حارة السير، ومنظم السرعة، ومساعد الزاوية الميتة.
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