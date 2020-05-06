تحسن شيفروليه تاهو وسوبربان 2021 في كفاءة استهلاك الوقود بالمدن مع تراجع كفاءة استهلاك الطرق السريعة

الخليج ٣٦٥ نت – شيفروليه أعادت تصميم تاهو وسوبربان بالكامل لعام 2021 ونفس الأمر مع جمس يوكون، وإن استمرت محركات V8 سعة 5.2 و6.2 لتر لهذه السيارات، والآن صدرت بيانات كفاءة استهلاك الوقود الجديدة لهذه المحركات.

كفاءة استهلاك الوقود تحسنت بشكل ضئيل جداً في المدن، مع تسجيل سوبربان 2021 لـ 14.7 لتر لكل 100 كيلومتر في المدن، وهو تحسن عن 15.6 لتر لكل 100 كيلومتر في الماضي، ولكن في المقابل ساءت كفاءة الاستهلاك على الطرق السريعة إلى 11.7 لتر لكل 100 كيلومتر من 10.6 لتر في موديل 2020.

Advertisements

هي قصة تتكرر مع تاهو ويوكون كذلك.. تحسن بالغ الضآلة في كفاءة الاستهلاك داخل المدن، مع تراجع في كفاءة الاستهلاك على الطرق السريعة.. التعويض هنا أن هذه السيارات ازدادت حجماً بشكل حقيقي، مع ازدياد طول التاهو ويوكون بـ 6.7 إنش، بينما ازداد طول سوبربان بـ 1.3 إنش.

ويعني ذلك ازدياد المساحة الداخلية للركاب وتخزين الأمتعة، ما قد يفسر أرقام كفاءة استهلاك الوقود الجديدة.. مع العلم أن هذه السيارات دائماً تشتهر بنهمها الشديد للوقود على مدار تاريخها فلا جديد هنا.