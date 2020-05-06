مفاجآت كورونا في سوق السيارات الأمريكية.. الشاحنات تنتصر

كشفت إحصائية نشرتها وكالة الأنباء الأمريكية بلومبرج عن تفوق الشاحنات على سيارات الركاب الملاكي التقليدية في نسب المبعات، في ظاهرة نادرا ما تشهدها سوق السيارات الأمريكية.

وحسبما ذكر موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، فإن السوق الأمريكية كانت دائما ما تشهد تغلب مبيعات السيارات الملاكي على الشاحنات، بفارق يصل في بعض السنوات لـ600 ألف سيارة على مدار العام.

وبسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجدة، نجحت مبيعات الشاحنات في تخطي مبيعات السيارات الملاكي للمرة الأولى خلال شهر أبريل/نيسان الماضي.

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وشهدت السوق الأمريكية مبيعات للشاحنات وصلت لنحو 186 ألف شاحنة بيعت خلال أبريل، مقابل 169 ألف سيارة ملاكي بيعت خلال الفترة نفسها، بفارق 17 سيارة بينهما.

وأفاد التقرير نفسه من وكالة بلومبرج بأن مبيعات الشاحنات الكبيرة بالتحديد ارتفعت خلال شهر أبريل بنسبة 40% عما كانت عليه العام الماضي في الوقت نفسه، وذلك من ماركات شاحنات جنرال موتورز وفورد وفيات كرايسلر.

كما ذكر أن نسبة مبيعات السيارات الملاكي خلال أبريل الماضي، تعد الأقل التي تشهدها السوق الأمريكية منذ 20 عاما، ويرجع السبب أيضا لتفشي فيروس كورونا.