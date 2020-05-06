مواصفات جيلي كولراي 2020 وأبرز مميزاتها Geely Coolray

الخليج ٣٦٥ نت – دشنت وكالة جيلي الوعلان في السعودية رسمياً، وأطلقت أولى سياراتها كولراي 2020 التي تعد عائلية اقتصادية عملية في فئتها، ونتعرف عليها فيما يلي.

1- تصميم السيارة: كروس أوفر بتصميم شبابي وتكنولوجيا متطورة، حيث يهيمن عليها مظهر رياضي جذاب عبر شبك أمامي كبير ومصابيح أمامية ونهارية LED، مع مصابيح خلفية LED متصلة عبر شريط معدني.

2- قمرة القيادة: ذكية وجذابة تستخدم مواد صديقة للبيئة في ديكوراتها الداخلية مع نظام فلتر PM 2.5 يعمل على توفير هواء نظيف ونقي للركاب.

3- شاشة معلومات ترفيهية 10.25 بوصة – عدادات قياسات 3.5 أو 7 بوصة – دعم البصمة – مثبت سرعة – فتحة سقف بانورامية.

4- الارتفاع عن الأرض 196 ملم – وزن السيارة 1,340 كجم – سعة تخزين الشنطة 330 لتر.

5- هيكل السيارة مصنف بفئة 5 نجوم لمتطلبات السلامة، وهو مصنوع من الفولاذ عالي القساوة مع نقاط امتصاص الصدمات.

6- ﻭﺳﺎﺩﺗﺎﻥ ﻫﻮﺍﺋﻴﺘﺎﻥ ﺃﻣﺎﻣﻴﺘﺎﻥ – وسادتان هوائيتان جانبيتان بالأمام – ستائر هوائية جانبية بالسقف.

7- مساعدة ركن السيارة الآلي – بحث تلقائي عن موقف للسيارة – مكابح آلية عند اكتشاف المطبات الصناعية – الكشف عن النقاط العمياء – نظام الرؤية المحيطية 360 درجة (4 كاميرات).

8- الألوان: أبيض – برتقالي – أحمر – أزرق – فضي.

9- المحرك تيربو 1.5 لتر 3 أسطوانات – قوة 177 حصان – عزم 255 نيوتن متر – تسارع 0-100 كم/س في 7.9 ثانية – سرعة قصوى 195 كم/س – استهلاك الوقود 17.8 كم/لتر – سعة خزان الوقود 45 لتر – نظام الدفع أمامي – ناقل السرعة مزدوج 7 سرعات.

10- الأسعار: القياسي: 63 ألف ريال – النصف فل: 68 ألف ريال – الفل الكامل: 73 ألف ريال، غير شامل الضريبة ورسوم التسجيل.

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