تعرف أكثر على “جينيسس الوعلان” وتاريخها في خدمة عملائها حول المملكة

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الخليج ٣٦٥ نت – بدأت “شركة الوعلان للتجارة” كوكيل معتمد لسيارات جينيسس في المنطقة الوسطى “منذ عام 1984م” وهي تخدم الوعلان عملائها ومنذ ذلك الوقت حتى يومنا هذا قامت بتطوير مراكز الصيانة والخدمات المرافقة لعملاء الشركة حتى وصلت اليوم الطاقة الاستيعابية لمراكز الصيانة انها تخدم في اليوم الواحد مايقارب “1500 سيارة يومياً” تقوم بخدمتهم بشكل متقن عبر المراكز المنتشرة حول المملكة في المناطق الوسطى اليوم ، تحتل هيونداي مرتبة ثاني أفضل السيارات مبيعاً فـي المملكة العربية السعودية ، وهي معروفة بجودتها ، إمكانية الاعتماد عليها ، وقوتها المتميزة وكذلك مبدأنا (الحصول على قيمة ما يدفع من نقود).
وقد نمت الشركة من خلال رؤية النمو فـي المملكة العربية السعودية وتنوعت نشاطات المجموعة فـي مجالات الأعمال المختلفة بنجاح منقطع النظير.
واليوم في 2020 فإن نشاط المجموعة أصبح اكثر توسعاً وتمتلك العديد من الوكالات العالمية في المملكة ومنهم:-
- وكيل سيارات جيلي الحصري في المملكة العربية السعودية
- وكيل سيارات هيونداي الفاخرة في المنطقة الوسطى
- وكيل الشركة الهولندية لمركبات الشحن التجاري DAF
- وكيل معتمد لشركة سيزنا للطائرات
- وكيل معتمد لشركة بيل للمروحيات
- وكيل معتمد لشركة كينوورث لمركبات الشحن الثقيل
- وكيل معتمد لطائرات داتسو الفرنسية
- وكيل معتمد لطائرات تيكسترون الأمريكية
- وكيل معتمد لشركة بيتشكرافت للطائرات الخاصة
- مشغلين لخدمات تأجير السيارات
- مطورين للعقارات
- الوعلان للنقليات – تشغيل على مستوى المملكة
- فالكون إكسبرس – وكلاء شحن جوي / بحري
- وكلاء سفريات
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