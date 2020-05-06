لأول مرة على مستوى المملكة والشرق الاوسط: إطلاق افتراضي للجيل الثالث من طرازات جيلي الجديدة عبر التقنيات الرقمية

لأول مرة على مستوى المملكة و الشرق الاوسط

إطلاق افتراضي للجيل الثالث من طرازات جيلي الجديدة عبر التقنيات الرقمية

الخليج ٣٦٥ نت – حققت شركة الوعلان للتجارة الوكيل الاستراتيجي لعلامة جيلي بالمملكة خطوة كبيرة في التحول بعد نجاحها في إطلاق مجموعة من طرازات جيلي الجديدة لعام 2020 لتعلن بذلك عن بدء أعمالها رسمياً بعد توقيعها عقد الشراكة الاستراتيجية مع شركة جيلي العالمية والكشف بشكل رسمي عن طرازي Coolray وBinray الجديدتين بالكامل.

وكانت منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية ومشاهير منصات التواصل الاجتماعي شهدت قيام السيد فهد الوعلان نائب رئيس مجلس الإدارة لشركة الوعلان للتجارة لأول مــرة بالكشف الرسمي عن أحدث طرازات الجيل الثالث من سيارات جيلي عبر التقنيات الرقمية الافتراضية لتكون الوكيل الأول على مستوى المملكة والشرق الأوسط التي تحقق هذه الخطوة في تلك الظروف الاستثنائية والتي حولتها شركة الوعلان للتجارة إلى فكرة إبداعية تم تنفيذها بـدقـة لتخطو خطوة إيجابية كبيرة نحو تطوير اعمالهم مع شركة جيلي.

عقب الكشف الرسمي عن طرازي جيلي الجديدتين خاطب السيد فهد الوعلان وسائل الإعلام التي تابعت هذا الحدث بشكل مباشر عبر تقنية الفيديــو مصرحاً ان هذه الخطوة تؤكد مدى التزام شركة الوعلان للتجارة بتقديم احدث الطرازات المتطورة لعملاءها في السوق السعودي وبطريقة مبتكرة تتلاءم مع التطور التقني في كافة المجالات.

وتابع قائلاً: “مع اطلاق طرازي Coolray وBinray إحدى طرازات الجيل الثالث من سيارات جيلي التي ستصل تباعا إلى السوق السعودي، نكون قد وضعنا قدمنا نحو الانطلاق بعصر جديد لعلامة جيلي، نحن سعداء جدا بالابتكارات الكبيرة والتقنيات المتطورة التي تتمتع بها السيارتين وكان لابد ان نطلقهما بالطريقة التي تليق بهما عبر التقنيات الحديثة” وختم كلامه: “مع بدء مرحلة جديدة من أعمالنا نؤكد لعملائنا اننا ملتزمون بتقديم الأفضل لهم من خلال شراكتنا الكبيرة مع شركة جيلي موتورز”.

كما صرح السيد ان تسونج خوي المدير التنفيذي لمجموعة جيلي القابضة والرئيس التنفيذي لشركة جيلي للسيارات قائلاً “ان مجموعة جيلي القابضة ركزت عملية البحث والتطوير في السنوات الماضية علي الابتكار المستمر، فقد تخطت استثمارات جيلي ال 2.8 مليار دولار في هذا السياق خلال عام 2019، وسوف تستمر الشركة في الاستثمار بشكل اكبر في مجالات البحث والتطوير في المستقبل لتقديم تجربة استخدام وخدمة فريدة تفوق توقعات المستخدم السعودي”.

وحول الطرازات الجديدة التي تم الكشف عنها أكد السيد فهد انها تشكل تحول كبير للطرازت الجديدة و تضع معايير جديدة للسيارات العصرية الراقية والاقتصادية في آن واحد.

وتتميّز السيارتين الجديدتين بأداء عالي يضيف متعة في القيادة لا تُضاهى لكل من السائق والركّاب معاً وتشكل تطوّراً متكاملاً لسيارات جيلي، بحيث تقدم السيارتين مستويات عالية من الأداء والرقي تضع معايير جديدة لمنافسيهم، فالموضوع ببساطة هو ان شركة جيلي الرائدة عالمياً تهدف الي تصنيع سيارات اكثر ابتكاراً.

(Coolray) كولراي

تنتمي السيارة إلى الطراز الرياضي متعدد الاستخدامات، تأتي السيارة بمحرك اقتصادي بسعة 1.5 ليتر مزود بشاحن توربيني ونظام الحقن المباشر للوقود يؤمن قوة حصانية عالية تصل إلى 177 حصان مع اقتصادية عالية في استهلاك الوقود بمعدل 17.8 كلم/ليتر. تتمتع السيارة ايضاً بخصائص تقنية متطورة تتناسب مع متطلبات العملاء الشباب، حيث تأتي السيارة بمقصورة غنية بالتجهيزات التكنولوجية أهمها شاشة HD بمقاس 10 انش عالية الوضوح وشاشة 7 انش لعرض البيانات، بالإضافة إلى نظام Qdlink الذي يساعد المستخدم على توصيل الهاتف الجوال بالسيارة.

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ويتمتع طراز Coolray بناقل حركة إلكتروني 7DCT بكفاءة عالية لنقل الحركة مطابقاً للمعايير العالمية متفوقا بأكثر من 47% مقارنة بناقل الحركة في السيارات الاوروبية، وتأتي السيارة مزودة بثلاثة أوضاع مختلفة للقيادة: الوضع الاقتصادي، الوضع العادي والوضع الرياضي، بالاضافة إلى نظام المساعدة على ركن السيارة آليا APA والذي يعمل عبر نظام ذكي مدعم بكاميرا 360 درجة للرؤية الخارجية، ذلك بجانب نظام مراقبة النقطة العمياء BSD مما يضمن للمستخدم تجربة قيادة اكثر اماناً.

وقد خضعت السيارة لأكثر من 17 اختبار عالمي في 4 قارات تحت اشراف أفضل مراكز الابحاث والتطوير، وتم ذلك في مختلف الظروف المناخية للتأكد من جودة واعتمادية السيارة، وتمكنت Coolray أن تحقق نتائج مبهرة تتفوق بشكل كبير على الطرازات المنافسة

خضعت Coolray لاختبارات السلامة طبقاً للمعايير العالمية وحققت 5 نجوم في هذه الاختبارات، وذلك لأنها مصممة على هيكل فولاذي ذو امتصاص عالي للصدمات مع تجهيزات أساسية في حالة تصادم السيارة مثل 6 وسائد هوائية ، مقاعد مصممة لحماية الركاب، بالاضافة إلى نظام قطع إمداد الوقود، مع تمتع الداخلية بألوان لامعة ومعتمة تعطي إحساساً فريداً من نوعه.

(Binray) بن راي

هي سيارة سيدان عائلية متوسطة الحجم تتمتع باقتصادية عالية في استهلاك الوقود، تأتي بمحرك بسعة 1.0 ليتر تيربو يؤمن قوة 136 حصاناً مع اقتصادية مذهلة في استهلاك الوقود تصل لمعدل (20.9 كلم/ليتر)، وجدير بالذكر انه تم تصميم محرك السيارة بالتعاون مع شركة FEV الألمانية التي تخضع لمعايير شركة فولفو العالمية ومراكز الأبحاث والتطوير التابعة لها، مما سيجعل لسيارة Binray دور كبير في المنافسة بقطاع السيارات السيدان المتوسطة نظراً لما تتمتع به السيارة من مواصفات وقدرات عالية من الأداء. وتعتبر سيارة Binray بتصميمها العصري منافس قوي غير متوقع في فئتها، وذلك بسبب الإمكانيات التقنية المميزة وادائها الأقتصادي الذي يجعلها تتفوق بشكل ملحوظ على منافسيها.

وتمكنت السيارة من اجتياز العديد من الاختبارات التي تمت في ظروف مناخية قاسية بكفاءة عالية. مما يعكس الاداء القوي الذي تتمتع به السيارة بالاضافة إلى الجودة والموثوقية العالية.

وتتمتع Binray بناقل حركة الكتروني من 6 سرعات “6DCT” مع ثلاثة أوضاع مختلفة للقيادة: الاقتصادي، العادي والرياضي. بالإضافة إلى نظام الرؤية الخلفي للمساعدة على صف السيارة.

تم بناء قاعدة السيارة على هيكل فولاذي بمواصفات عالية لامتصاص الصدمات وحماية ركاب المقصورة وتم تجهيز السيارة بنظام تثبيت للسرعة وفرامل مانعة للانزلاق ABS ونظام توزيع ضغط الكبح EBD ونظام البريك الالكتروني Auto Hold، ولإضافة عوامل جمالية أكثر إلى أناقة التصميم الخارجي تم تجهيز Binray بـ 261 قطعة من أنوار LED.