هل تخطط فورد لإعادة إحياء سيارة اكسكورشن؟

الخليج ٣٦٥ نت – قدمت فورد براءة اختراع جديدة لتأمين حقوق استخدام اسم إكسكورشن لأحد طرازاتها القادمة، وعلى افتراض أن صانعة السيارات ترغب في استخدامه بالفعل، وليس حفظه بعيداً عن أيدي المنافسين فقط، فقد يعني ذلك إعادة طراز إكسكورشن والذي تم وقف انتاجه منذ 2005.

تستند فورد إكسكورشن الأخيرة التي تم إنتاجها لمدة قصيرة نسبياً لمدة خمس سنوات، على فورد اف 250 سوبر ديوتي، وفي وقت إطلاقها، كانت أكبر وأثقل سيارة اس يو في على الإطلاق، بطول 5.79 متر وتزن ما يقرب من أربعة أطنان مع محرك ديزل تيربو أسفل غطاء المحرك.

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وإذا عدنا بالذاكرة، فإن فورد إكسكورشن تم استبدالها بعد 2005 بنسخة قاعدة العجلات الطويلة من فورد إكسبيديشن، والتي تشترك في أسسها مع اف 150، ولكن لا يوجد معلومات ما إذا كانت ستعود كاس يو في كبيرة أم سيتم استخدام الاسم لطراز مختلف تماماً عن ذلك مثل ما فعلت جنرال موتورز مع هامر.

في النهاية، هذه مجرد تكهنات، ولكن في هذه الفترة التي تشهد زيادة شعبية سيارات الاس يو في، فمن المنطقي إعادة إنتاج اس يو في عملاقة جديدة، خاصة وأن أسعار النفط أصبحت بالسالب مؤخراً.