"قمة السيارات" في ألمانيا تتأهب لمواجهة كورونا

تعتزم الحكومة الألمانية وقطاع صناعة السيارات في البلاد تشكيل مجموعة عمل للتشاور حول توفير حوافز جديدة لشراء السيارات لمساعدة القطاع في ظل أزمة كورونا الراهنة.

ومن المنتظر أن يتم مناقشة نتائج هذه المشاورات مطلع يونيو/حزيران المقبل.



جاء ذلك وفقا للتصريحات التي أدلى بها المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت، الثلاثاء بعد اللقاء الذي عقدته الحكومة برئاسة المستشارة انجيلا ميركل مع ممثلي قطاع صناعة السيارات والمعروف باسم "قمة السيارات".

وأضاف زايبرت أن هذه التدابير ينبغي أن تمثل "إسهاما للتحديث" نحو تقنيات سيارات مبتكرة.

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وتابع زايبرت أن ميركل أشارت خلال الاجتماع إلى الأهمية الخاصة التي تمثلها صناعة السيارات بالنسبة للقيمة المضافة والتوظيف في ألمانيا.

وأوضح زايبرت أن اللقاء تناول مواضيع إعادة حركة الإنتاج وحالة سلاسل التوريد ودور تقليص أوقات الدوام بالإضافة إلى تطورات الطلب على السيارات على الصعيد الوطني والعالمي.

يذكر أن الطلب على السيارات تراجع في العديد من الأسواق بسبب أزمة كورونا، ما جعل شركات صناعة السيارات تدعو الحكومة إلى توفير حوافز جديدة لشراء السيارات.

وتتوقع الحكومة الألمانية أن ينكمش الاقتصاد الألماني هذا العام لأدنى مستوى له منذ تأسيس جمهورية ألمانيا الاتحادية، بسبب أزمة جائحة كورونا.

ورغم حزمة الإنقاذ الضخمة، فإنه من المتوقع أن تشهد البلاد موجة أكبر من إفلاس الشركات، وارتفاعا في عدد العاطلين عن العمل يصل إلى 3 ملايين عاطل.