تبدأ من 215 ألف دولار.. تعرف على أسعار أبرز سيارات فيراري

في مقاييس القوة والفخامة دائما ما تكون سيارات فيراري صاحبة المرتبة الأسمى بين ماركات صناعة السيارات الخارقة حول العالم.

ومنذ إنطلاق الشركة رسميا في عام 1929، اتبع مؤسسها إنزو فيراري سياسة الكيف على حساب الكم، حيث التزم بطرح عدد أقل من السيارات سنويا، مع تميزها بقدراتها الخارقة ومحركاتها القوية.

وبخلاف ما تتميز به سيارات فيراري، قام موقع "موتور وان" بالكشف عن السعر الرسمي لأبرز موديلات فيراري المتواجدة حاليا بالأسواق، شملت عدد من الموديلات المطروحة حديثا وموديلات طرحت في أعوام سابقة.

وبدأ الموقع قائمته بطراز فيراري Portofino، الذي يتوفر بالأسواق بسعر 215,000 ألف دولار، ويتميز بمحركه القوي من فئة V8، وقدرته على التسارع من صفر وحتى سرعة 60 ميل في الساعة خلال 3.5 ثانية.

من بعده جاء بالقائمة واحدا من موديلات فيراري حديثة الطرح، وهو طراز فيراري "روما"، الذي كشفت عنه الشركة الإيطالية للمرة الأولى نهاية عام 2019 الماضي.

وقال "موتور وان" إن طراز روما يتوفر بالأسواق بسعر 225,000 ألف دولار، ويعمل بمحرك من فئة V8 بسعة 3.8 لتر، ينتج قوة 611 حصان، مع قدرة تسارع من صفر وحتى سرعة 60 ميل في الساعة خلال 3.5 ثانية.

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ومن بعده ذكر الموقع بقائمته، طراز فيراري F8 Tributo، المطروح حديثا لعام 2020، والذي يعمل بمحرك من فئة V8 بسعة 3.9 لتر، وينتج قوة تصل لـ710 حصان.

وذلك مع قدرة تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميل في الساعة خلال 3 ثواني، ويتوفر هذا الطراز بالأسواق بسعر 276,550 ألف دولار.

ومن فئة F8 جاء بالقائمة أيضا طراز فيراري F8 Spider، الذي يعمل بمحرك توربيني مزدوج من فئة V8 وذو قوة 710 حصان.

ويدعم محركه ناقل سرعة أوتوماتيكي مزود بـ7 سرعات، ويتوفر هذا الطراز من فيراري بالأسواق بسعر 274,280 ألف دولار.

واختتم "موتور وان" القائمة بطراز فيراري 488 Pista، الذي يتوفر بمحرك توربيني مزودج من فئة V8 ينتج قوة 710 حصان، مع ناقل سرعة أوتوماتيكي مزود بـ7 سرعات.

ويستطيع هذا الطراز التسارع من صفر وحتى سرعة 60 ميل في الساعة خلال 2.8 ثانية، ويتوفر بالأسواق بتكلفة 330,000 ألف دولار.



