بالصور.. 8 سيارات صاحبة التصميم الأجمل في 2020

شهد عام 2020 منذ بدايته طرح مجموعة مميزة من السيارات التي جمعت بين الفخامة والقوة، مع تمتعها بقدر كبير من الجمال الخارجي وروعة التصميم.

وقام موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات بتحديد 8 سيارات صاحبة أجمل تصميم ممن طرحوا في عام 2020 الجاري.

وبدأ الموقع قائمته بطراز أستون مارتن DBS Superleggera، الذي يتمتع بالعديد من اللمسات الجمالية أبرزها سقفه المصنع بالكامل من خامة ألياف الكربون الفاخرة.

ومن بعده جاء بالقائمة طراز بينتلي Continental GT في نسخته الجديدة لعام 2020 الجاري، والذي حظي بعدد من التحديثات المميزة على تصميمه؛ مثل كشافات خلفية على شكل بيضاوي، وواجهة أمامية أكبر في الحجم، وعدد أكبر من الخيارات فيما يتعلق بعجلاته.

من فورد، جاء بقائمة "موتور وان" لأجمل السيارات في 2020، طراز GT Liquid Carbon الرياضي، الذي صنع هيكله الخارجي بالكامل من ألياف الكربون الفخمة فائقة الجودة.

ثم ذكر الموقع بعده طراز جينيسيس G80 الفاره، الذي جمع تصميمه الخارجي بين أناقة السيدان وانسيابية السيارات الرياضية، مع كشافات من طراز LED، وسيتوفر الطراز للبيع بحلول النصف الثاني من 2020.

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ومن بعده جاء بالقائمة طراز جاجوار F-Type الذي كشفت جاجوار عن جيله الجديد خلال عام 2020 الجاري، غير أنه مخصص للطرح للبيع بداية من 2021 المقبل.

واختار الموقع طراز لكزس LC الجديد، الذي يعتبر من أبرز الموديلات الرياضية التي طرحت خلال العام الجاري.

وأفاد "موتور وان" بأن هذا الطراز كان يتصدر قوائم مترقبي طرح سيارات جديدة من لكزس، كون الجيل السابق منه موجودا منذ عام 2017.

ومن السيارات فئة SUV العائلية، جاء بالقائمة طراز لينكولن Aviator، الذي تطغى عليه الفخامة من الخارج والداخل، مع تمتعه بمزيد من المقاعد في هذا الجيل الجديد منه، حيث طرحته لينكولن من الداخل بثلاثة صفوف من المقاعد لمزيد من الرحابة.

واختتم الموقع قائمته بطراز مكلارين ELVA الجديد لعام 2020، الذي تطرحه الشركة البريطانية بتكلفة 1.69 مليون دولار.

وقال "موتور وان" إن تصميم طراز ELVA يتحدث عن نفسه فهو يجمع بين انسيابية التصميمات الرياضية، وهو من السيارات ذات المقعدين فقط.



