"فني سيارات" يحدث نقلة تاريخية في طراز تسلا موديل S

عرفت شركة تسلا بتقديمها لتصميمات ثابتة لهياكل سياراتها الخارجية، تكون في غالبيتها تابعة لفئات السيدان.

ولم يسبق لـ"تسلا" حتى الآن طرح أي سيارة بتصميم خارجي تابع لفئة "واجون" ذات السقف الممتد لنهاية السيارة، أو فئة SUV العائلية الضخمة.

وعبر الاجتهاد الشخصي، نجح فني في صناعة السيارات من هولندا في تحويل طراز موديل S المميز من تسلا لنسخة وحيدة في نوعها، ذات هيكل خارجي تابع لفئة "واجون".









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ونشر موقع بيزنس إنسايدر اللقطات الرسمية للطراز المميز بعد تعديله، وقال الموقع إنه متوفر للبيع عبر موقع بيع السيارات الإلكتروني JB Classic Cars.





وأفاد الموقع الأمريكي بأن فني السيارات الهولندي الذي لم يتعرف الموقع على اسمه، قام بتعديل مسمى الطراز من تسلا موديل S إلى موديل SB، بعد تعديل هيكله بمدينة Tilburg الهولندية.

وتصل تكلفة هذه النسخة الواجون الفريدة من نوعها لـ185,555 ألف يويرو، ما يعادل 202,000 ألف دولار، وهي تكلفة تمثل أكثر من ضعفي التكلفة الخاصة بالنسخة التقليدية من طراز تسلا موديل S.



