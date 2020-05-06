تجربة أمريكية جديدة لحماية الأفراد من كورونا في وسائل النقل

أحمد جمال أحمدالأربعاء 2020/5/6 02:18 ص بتوقيت أبوظبي
تكافح العديد من الدول بأنحاء العالم لعودة الحياة تدريجيا في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد، مع السعي لاكتشاف وسائل لقتل الفيروس وحماية الأفراد منه في الأماكن العامة.
وقال موقع "زا فيرج" إن إدارة النقل والمواصلات بولاية نيويورك الأمريكية تطبق محاولة جديدة لتأمين الأفراد خلال استقلالهم لوسائل النقل العامة ضد الفيروس.
وأكد الموقع الأمريكي أن إدارة النقل والمواصلات المركزية بنيويورك، ستختبر استخدام مصابيح تبث أشعة فوق بنفسجية بوسائل النقل العام، على أمل أن تنجح في قتل الفيروس.
وأفاد بأن هذه المصابيح، سيتم تثبيتها بعربات مترو الأنفاق بنيويورك، وداخل حافلات النقل العام، وفقا لتقرير صادر عن صحيفة "نيويورك ديلي نيوز".
وستطبق إدارة النقل بنيويورك هذه التجربة بمساعدة خبراء من جامعة كولومبيا الأمريكية، التي ستستعين بقدرة الأشعة فوق البنفسجية في قتل العديد من الأمراض.
وستبدأ ولاية نيويورك بتطبيق هذه التجربة، بداية من 11 مايو/أيار الجاري.
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