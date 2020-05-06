اخبار السيارات

تجربة أمريكية جديدة لحماية الأفراد من كورونا في وسائل النقل

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سيارات

أحمد جمال أحمد

الأربعاء 2020/5/6 02:18 ص بتوقيت أبوظبي

تكافح العديد من الدول بأنحاء العالم لعودة الحياة تدريجيا في ظل تفشي فيروس المستجد، مع السعي لاكتشاف وسائل لقتل الفيروس وحماية الأفراد منه في الأماكن العامة.

وقال موقع "زا فيرج" إن إدارة النقل والمواصلات بولاية نيويورك الأمريكية تطبق محاولة جديدة لتأمين الأفراد خلال استقلالهم لوسائل النقل العامة ضد الفيروس.

وأكد الموقع الأمريكي أن إدارة النقل والمواصلات المركزية بنيويورك، ستختبر استخدام مصابيح تبث أشعة فوق بنفسجية بوسائل النقل العام، على أمل أن تنجح في قتل الفيروس.

Advertisements

وأفاد بأن هذه المصابيح، سيتم تثبيتها بعربات مترو الأنفاق بنيويورك، وداخل حافلات النقل العام، وفقا لتقرير صادر عن صحيفة "نيويورك ديلي نيوز".

وستطبق إدارة النقل بنيويورك هذه التجربة بمساعدة خبراء من جامعة كولومبيا الأمريكية، التي ستستعين بقدرة الأشعة فوق البنفسجية في قتل العديد من الأمراض.

وستبدأ ولاية نيويورك بتطبيق هذه التجربة، بداية من 11 مايو/أيار الجاري.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تجربة أمريكية جديدة لحماية الأفراد من كورونا في وسائل النقل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا