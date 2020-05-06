5 سنوات تغير مستقبل فئة M من بي إم دبليو

كشف "ماركوس فلاسك" المدير التنفيذي لشبكة تصنيع السيارات من فئة M عالية الأداء التابعة لشركة بي إم دبليو عن مستقبل هذه الفئة ومخططاته للمستقبل والتحديات التي يتوقع أن تواجهه تحت إمرته.



ونقل موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات جانب من هذا الحوار الذي أجراه "فلاسك" مع موقع Whichcar.com.au، قال فيه إن فئة M حققت نجاحا كبيرا غير متوقع على مدار 5 سنوات، بعد أن وصلت حاليا مبيعاتها إلى 50% من إجمالي مبيعات سيارات بي إم دبليو حول العالم.

وأوضح "فلاسك" أن قسم تصنيع فئة M لم يعتبر أبدا منافسا لسيارات بي إم دبليو، ولكنه يعبر عن ما تمثله بي إم دبليو من أداء متميز ومستوى راقٍ، والهدف أن تستمر على ذلك.

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وأثنى "فلاسك" على طراز بي إم دبليو M2، الذي اعتبره أنجح طراز ضمن فئات M في الوقت الحالي، ممثلا القوة والصلابة مع الحجم الصغير بين موديلات الفئة.

وذكر أنه خلال السنوات الـ5 الماضية، وصل معدل نمو فئة M إلى 200%، ما ألهم إدارة الفئة لمنح سيارات M مزيدا من القوة في المستقبل وفقا لـ"فلاسك".

كما أكد أن طرح سيارات كهربائية هجينة ضمن المخططات المستقبلية لفئة بي إم دبليو M، وفقا للإمكانيات التي ستوفرها الشركة البافارية.