مراسلنا: إطلاق قذيفة واحدة من غزة تجاه إسرائيل وسماع دوي صافرات الإنذار المزيد

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، إنه رصد إطلاق قذيفة صاروخية واحدة من قطاع غزة على جنوبي إسرائيل.



وأوضح، في بيان، أنه "تم رصد إطلاق صاروخ من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية. نتيجة لذلك تم تفعيل إنذارات في تطبيق الجبهة الداخلية فقط في مناطق مفتوحة".

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ولم يحدد الجيش الإسرائيلي في بيانه ما إذا كانت القذيفة سقطت بالفعل، لكن محطات تلفزيون محلية قالت: إن "القذيفة سقطت في منطقة مفتوحة في غلاف قطاع غزة".

ولم تعلن أي جهة فلسطينية، حتى إعداد التقرير، مسؤوليتها عن إطلاق القذيفة.

ومنذ اندلاع أزمة كورونا قبل نحو شهرين، تقلصت بشكل كبير عمليات إطلاق القذائف الصاروخية من قطاع غزة على غلاف القطاع حيث لم تسجل إلا حالات معدودة.