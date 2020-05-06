رحلات مصرية استثنائية لعودة العالقين من 4 دول

تواصل السلطات المصرية جهودها لإجلاء رعاياها العالقين بعدد من الدول، نتيجة لتوقف الرحلات الجوية بسبب تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19).



وأعلنت وزارة الطيران المدني تسيير رحلات استثنائية تسيرها شركتا مصر للطيران وإيركايرو التابعة لوزارة الطيران المدني، إلى بغداد وديلهي ودار السلام والخرطوم لعودة المصريين العالقين.

وحسب مصادر بوزارة الطيران المدني، فإن مصر للطيران سوف تسير رحلتين من بغداد وديلهي في حين تسير شركة إير كايرو رحلة واحدة بخط سير من القاهرة إلى دار السلام ثم الخرطوم.

ومن المقرر أن تعود الرحلات الثلاث إلى مطار مرسى علم الدولي، حيث تم تخصيص عزل للمصريين القادمين من الخارج، لمدة 14 يوما وفق توصيات وزارة الصحة، للتأكد من خلوهم من عدوى الإصابة بفيروس كورونا.

وهذه الرحلات يتم تنظيمها ضمن رحلات الجسر الجوي التي أقرتها الحكومة المصرية بتنسيق بين وزارات الخارجية والطيران المدني والهجرة لاستقبال العالقين في الخارج.

ومن المقرر أن يستقبل مطار مرسى علم الدولي رحلة طيران استثنائية قادمة من مدينة واشنطن الأمريكية، على متنها نحو 290 مصريا من العالقين في أمريكا.

وتصل الرحلة رقم ms982 والتي سيرتها شركة مصر للطيران، بعد ساعات إلى مطار مرسى علم الدولي، حيث تم تخصيص حجر صحي هناك بأحد الفنادق لعزل المصريين العائدين لمدة 14 يوما، وذلك تنفيذا لقرار وزارة الصحة المصرية حيال جميع الركاب المصريين العالقين بدول الخارج، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.



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ومنذ منتصف مارس/آذار الماضي، أعلنت وزارة الطيران المدني عن تسيير نحو 24 رحلة طيران استثنائية لعودة المصريين العالقين بالخارج، بالتنسيق مع وزارتي الهجرة والخارجية، في ظل تعليق حركة الطيران إلى المطارات المصرية، بسبب فيروس كورونا المستجد.

كانت سلطة الطيران المدني أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس/آذار الماضي.

واستثنى القرار 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل مصر.

ضوابط احترازية لعودة السياحة الداخلية

وعقد الطيار محمد منار وزير الطيران المدني اجتماعا موسعا بمقر وزارة الطيران مع الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان؛ لبحث سبل التنسيق المشترك استعداداً لبدء تشغيل الطيران الداخلي في ضوء ما اتخذته الدولة المصرية من قرارات وإجراءات احترازية ووفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وناقش الاجتماع الأوضاع الحالية وتداعيات الفيروس المستجد وما سببه من تأثيرات سلبية على وزاراتي الطيران والسياحة والآثار التي تمثل ركائز الاقتصاد القومي المصري.

وتم استعراض الضوابط والإجراءات الاحترازية التي وضعتها وزارة الطيران داخل المطارات المصرية وعلى متن الطائرات مع بدء عودة السياحة الداخلية، وكذا آليات تخفيف التكدس بالمطارات المصرية، وبخاصة أماكن الكاونترات والجوازات وأماكن التفتيش الأولي لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

وتم اتخاذ عدة ضوابط داخل هذه الأماكن، وذلك بوضع مسافة آمنة لا تقل عن مترين بين كل راكب بما يكفل الحماية الصحية وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمطار. وعلى متن الطائرات وكيفية تعامل الأطقم الطائرة خلال الرحلات.

يأتي ذلك في إطار قرار الحكومة المصرية بفتح التشغيل بالمنشآت الفندقية بمعدل تشغيل يبلغ حده الأقصى 25% من الطاقة الاستيعابية للفنادق تزيد إلى 50% بعد أسبوعين، وذلك اعتبارًا من 15 مايو/أيار الجاري، مع الحفاظ على تطهير وتعقيم كافة مناطق العمل والعاملين بانتظام وبشكل مستمر.