وزير الدفاع الأمريكي: الحوار والتفاوض هو السبيل الوحيد لإنهاء التوترات السياسية في أفغانستان المزيد

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، الثلاثاء، أن قواتها على أهبة الاستعداد للتعامل مع أي تطورات في منطقة الشرق الأوسط، في ظل مواصلة إيران لأنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة.



وأوضح وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر خلال مؤتمر صحفي، أن النظام الإيراني يدعم الأنشطة المزعزعة للاستقرار في ظل حاجة شعبه إلى الدعم لمواجهة جائحة كورونا.

Advertisements

بدوره أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، الجنرال مارك ميلي، أن القمر الصناعي العسكري الذي أطلقته إيران مؤخرًا لا يشكل تهديدا جديا ولكن تجاربها الصاروخية بعيدة المدى تثير القلق.

في سياق آخر، اتهم إسبر، الصين بعدم التعامل بشفافية إزاء أزمة فيروس كورونا منذ البداية، وتابع قائلًا: "كل ما تفعله الآن هو محاولة تحسين صورتها دوليا".



كما أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، أن واشنطن لا ترجح أن عملًا متعمدًا وراء خروج فيروس كورونا من مختبر ووهان في الصين.