ما تحتاجه أسواق السيارات لإنعاش المبيعات مجدداً

الخليج ٣٦٥ نت – يؤمن خبراء السيارات أن السوق بحاجة ماسة إلى خصومات كبيرة لإعادة إحياء المبيعات بقوة مجدداً بعد وباء الكورونا، بعد انخفاضها الحاد في الأسابيع الأخيرة مع أوامر حظر التجوال والبقاء في المنازل في السعودية ومعظم دول العالم للتحكم في انتشار الفيروس.

تويوتا صرحت الأسبوع الماضي أن مبيعاتها انهارت 54% في أبريل، بينما تراجعت مبيعات هيونداي بـ 39%، ومازدا بـ 45%.

ومن الحلول المفترحة والتي بدأنا برؤيتها بالفعل من بعض الشركات في بعض الأسواق هي تقديم قروض سيارات بدون فوائد لمدد تصل إلى سبعة أعوام، وقد صرح المدير التنفيذي لفورد، جيم هاكيت، باعتقاده أن التحفيزات الواسعة ستساهم في عودة الطلب بشكل قوي.

وما قد يضر بسوق السيارات الجديدة بشكل خاص أن الكثير من المستهلكين في الظروف الصعبة يميلون عادة إلى شراء سيارات مستعملة، مع توقعات بعض الخبراء بانخفاض حاد في قيمة هذه السيارات في الأشهر القادمة، والتي ستؤثر على سوق السيارات بأكمله سواء الجديد والمستعمل، وقد يؤدي إلى خلل عميق في موازين العرض والطلب.