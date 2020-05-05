موجز العين للسيارات.. عيوب مكلارين والفيروس يعطل بي إم دبليو

ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات خلال الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

نصحت منظمة ديكرا الألمانية للفحوصات الفنية بتغيير سائل نظام غسل الزجاج الأمامي للسيارة مع حلول فصل الصيف، وذلك لإزالة بقايا الحشرات وحبوب اللقاح من الزجاج.

أعلنت شركة ستارك عن تقديم برنامج تعديلات تصميمية للسيارة تسلا Model 3، لتمنح الأيقونة الكهربائية المزيد من الملامح الرياضية.

أمرت شركة مكلارين البريطانية المصنعة للسيارات باستعادة عدد من سياراتها بالسوق الأمريكية بعد اكتشاف خلل بها يتعلق بإجراءات السلامة ضد الحرائق.

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تستعد شركة بيجو الفرنسية لطرح الجيل الجديد من طراز 308، بعدمرور 3 سنوات على طرح آخر نسخه من هذا الطراز، للمنافسه في ظل انتشار سيارات جديدة بالأسواق الأوروبية.

تعثرت خطط بي إم دبليو لطرح طرازها المستقبلي الفريد Vision M NEXT، الذي يحمل رؤيتها لمستقبل حافل بالإثارة فيما يخص صناعة السيارات الكهربائية الهجينة ذات القوة الرياضية الخارقة.

كشفت شركة تويوتا اليابانية لأول مرة عن حجم مبيعاتها من السيارات الهجينة وقدرتها بحوالي 15 مليون سيارة.

سهلت ولاية جورجيا الأمريكية خطوات الحصول على رخصة قيادة للسيارات بعد تفشي فيروس كورونا لتخفيف الأعباء في ظل هذه الأزمة.

توقفت مبيعات السيارات في الهند بعد تفشي أزمة فيروس كورونا، وفق بيانات رسمية أعلنت اليوم الثلاثاء.