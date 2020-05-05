الصحة الإسرائيلية: ارتفاع إجمالي إصابات فيروس كورونا إلى 16289 والوفيات إلى 238 المزيد

شخصت وزارة الصحة الإسرائيلية، الثلاثاء، 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع عدد المصابين إلى 16289.



وأضافت أنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة خلال ساعات النهار، ما يرفع إجمالي عدد الوفيات إلى 238 حالة.

وقالت الوزارة إن 91 من إجمالي الإصابات في حالة صحية حرجة، وأن 53 في حالة متوسطة، في حين وصفت باقي الإصابات بأنها طفيفة.

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وحسب الوزارة، فإن 70 من المصابين يعيشون على أجهزة التنفس، فيما وصل إجمالي عدد من تماثلوا للشفاء من الفيروس إلى 10465 حالة.

وأشارت وزارة الصحة الإسرائيلية إلى أن اجمالي عدد المرضى الذي يخضعون للعلاج حاليا يبلغ 5586 حالة.



وكانت الحكومة الإسرائيلية خففت، الإثنين، من القيود التي فرضتها في شهر مارس/آذار الماضي.