التحالف العربي بقيادة السعودية: ميليشيا الحوثي أطلقت صاروخين من صنعاء وسقطا في عمران وصعدة المزيد

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، الثلاثاء، أن المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران أطلقت صاروخين بالستيين من محافظة صنعاء اليمنية باستخدام الأعيان المدنية لمكاني الإطلاق.





وأوضح المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي العقيد الركن تركي المالكي، أن الصاروخ الأول سقط بعد مسافة (121) كلم في محافظة عمران، فيما سقط الثاني بعد مسافة (148) كلم في محافظة صعدة.

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وأكد المالكي استمرار المليشيا الحوثية في انتهاك القانون الدولي الإنساني بإطلاق الصواريخ الباليستية وسقوطها عشوائيا على المدنيين وكذلك التجمعات السكانية والتي تهدد حياة المئات من المدنيين.

وأشار إلى أن هذه الأعمال العدائية والإطلاقات باستخدام الصواريخ الباليستية تمثل استمرارا لاختراقات المليشيا لمبادرة وقف إطلاق النار وخفض التصعيد والتي أعلن التحالف عنها وبدأت في 9 أبريل/نيسان الماضي.

ونوه بأن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات الباليستية لحماية المدنيين بالداخل اليمني، وحماية الأمن الإقليمي والدولي.

وكان التحالف العربي قد أكد التزامه بوقف إطلاق النار مع الاحتفاظ بحق الرد حال خرق مليشيا الحوثي القرار.