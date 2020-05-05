لحق بأخيه.. 21 مخالفة توقف لاعب تنس مصريا مدى الحياة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وحدة النزاهة التابعة للاتحاد الدولي للتنس إيقاف اللاعب المصري يوسف حسام مدى الحياة، بعد إدانته بالتلاعب في نتائج مباريات وارتكاب مخالفات أخرى.

وقالت الوحدة إن اللاعب البالغ من العمر 21 عاما ارتكب 21 مخالفة لقواعد مكافحة الفساد بين عامي 2015 و2019، واتفق مع آخرين على القيام بمخالفات أخرى ترتبط بالمراهنات في الدرجات الأدنى من مسابقات تنس المحترفين.

وأضافت أن حسام، الذي عوقب بالإيقاف المؤقت في مايو/أيار من العام الماضي، ارتكب 8 حالات تلاعب في نتائج مباريات و6 حالات تسهيل مراهنات، وحالتين بالتأثير على لاعبين آخرين لعدم تقديم أفضل ما عندهم في الملعب.

كما أدانته بـ3 مخالفات تتعلق بعدم الإبلاغ عن محاولات فساد، ومخالفتين تتعلقان بعدم التعاون مع تحقيقات وحدة النزاهة، مؤكدة في بيان أنه "بعد إدانته سيتم حرمانه نهائيا من المنافسة أو حضور أي فعاليات تنظمها هيئات التنس المختصة".

لحق بشقيقه

وكان أفضل تصنيف وصل إليه حسام في الفردي خلال مسيرته المركز الـ291 في ديسمبر/كانون الأول 2017، ويحتل حاليا المركز الـ820.

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وسبق لكريم حسام، الشقيق الأكبر ليوسف، أن عوقب بالإيقاف مدى الحياة بسبب عدة مخالفات تتعلق بالتلاعب في نتائج مباريات في 2018.

وقالت وحدة النزاهة في أبريل/نيسان الماضي: "إن التحذيرات الخاصة بأنماط مراهنات مشبوهة زادت في الربع الأول من عام 2020، حيث استهدف الفاسدون المسابقات الأدنى درجة في ظل القيود الكبيرة التي تشهدها الرياضة بسبب تفشي فيروس كورونا".

يذكر أن النشاط الرياضي في مصر وأغلب دول العالم توقف في بداية مارس/آذار الماضي بسبب كورونا، ليواجه لاعبون في الدرجات الأدنى صعوبات في كسب لقمة عيشهم.

وقالت الوحدة التي تأسست لكشف قضايا المراهنات والتلاعب في الرياضة إن اللاعبين في المسابقات الأدنى درجة أكثر عرضة للفساد بسبب صعوبة وضعهم المالي.