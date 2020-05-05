القيمة السوقية لفيراري تتخطى فورد وجنرال موتورز!

الخليج ٣٦٥ نت – لطالما كانت فيراري من أقوى العلامات العالمية لأعوام ليس فقط في مجال السيارات بل بشكل عام، ورغم الظروف الحالية إلا أن فيراري تظل في وضعية جيدة، حيث أعلنت الشركة عن ارتفاع شحنات سياراتها الرياضية بـ 128 سيارة في الثلاثة أشهر الأولى من العام.

الأخبار أدت إلى ارتفاع 7% في أسهم فيراري يوم الاثنين، ما رفع القيمة السوقية للعلامة الإيطالية إلى 30 مليار دولار (112.5 مليار ريال)، أي أعلى من جنرال موتورز التي تقدر قيمتها حالياً عند 29.3 مليار دولار (110 مليار ريال)، بينما انخفضت قيمة فورد إلى 19.2 مليار دولار (72 مليار ريال).

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فيات كرايسلر، المالكة السابقة لفيراري، تراجعت قيمتها إلى حوالي 13 مليار دولار فقط.. ويُذكر أن إيرادات فيراري في الربع الأول من العام انخفضت 1% فقط بسبب تعطل سباقات الفورمولا 1، وإن استمر الطلب الخاص على سياراتها بشكل قوي.

فيراري تبني حوالي 10,000 سيارة فقط كل عام بأسعار تتراوح بين 200,000 ومليون دولار (750,000 إلى 3.75 مليون ريال)، وبفضل ذلك تتمكن الشركة من تحقيق هامش ربحي 24%، مقارنة بأقل من 5% لمعظم شركات السيارات الأخرى.