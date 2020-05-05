الرئيس التنفيذي لـ"المنصور للسيارات": استثمارات ثابتة لا تتغير وتسير وفق جدول زمني محدد

كتب: باسل الحلواني

أكد المهندس عادل خضر، الرئيس التنفيذي لشركة المنصور للسيارات، أن استثمارات "المنصور" ثابتة لا تتغير، وتسير وفق جدول زمني محدد مسبقاً.

أضاف "خضر"، في كلمته خلال الإعلان عن طرح السيارة شيفروليه كابتيفا الجديدة في مصرعبر الإنترنت،

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أن المرحلة القادمة ستشهد توسعاً في شبكة المعارض الخاصة بالشركة، بالإضافة إلى مراكز خدمات ما بعد البيع الجديدة في أبو رواش والعامرية وطنطا التي ستكون جاهزة لاستقبال العملاء في الفترة من 3 إلى 18 شهراً.

قال الرئيس التنفيذي لشركة المنصور للسيارات، إن "المنصور" تطبق أقصي الإجراءات الاحترازية بجميع مراكزها، طبقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى خدمة الصيانة المتنقلة بحسب الطلب وبحجز مسبق.

أشاد "خضر"، بـ"جيش مصر الأبيض" من الأطباء والأطقم الطبية، وبدورهم الفعال في مواجهة أزمة كورونا.