كتب: باسل الحلواني
أكد المهندس عادل خضر، الرئيس التنفيذي لشركة المنصور للسيارات، أن استثمارات "المنصور" ثابتة لا تتغير، وتسير وفق جدول زمني محدد مسبقاً.
أضاف "خضر"، في كلمته خلال الإعلان عن طرح السيارة شيفروليه كابتيفا الجديدة في مصرعبر الإنترنت،
قال الرئيس التنفيذي لشركة المنصور للسيارات، إن "المنصور" تطبق أقصي الإجراءات الاحترازية بجميع مراكزها، طبقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى خدمة الصيانة المتنقلة بحسب الطلب وبحجز مسبق.
أشاد "خضر"، بـ"جيش مصر الأبيض" من الأطباء والأطقم الطبية، وبدورهم الفعال في مواجهة أزمة كورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس التنفيذي لـ"المنصور للسيارات": استثمارات ثابتة لا تتغير وتسير وفق جدول زمني محدد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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