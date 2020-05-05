التوكيلات العالمية للسيارات الفاخرة (UMA Premium) تطرح باقة “إختر راحة بالك” الإستثنائية مع خدمات الصيانة

فحص متعدد النقاط

تطهير السيارة

تعقيم نظام التكييف بالأوزون

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت التوكيلات العالمية للسيارات الفاخرة (UMA Premium)، الوكيل الحصري لسيارات إنفينيتي في المملكة العربية السعودية، عن مجموعة من العروض الإستثنائية بمناسبة شهر رمضان المبارك تشمل السيارات والخدمات. ولأن سلامة العميل وعائلته وأحبابه هي أولويتها القصوى فقد أضافت إليها باقة جديدة اليوم وذلك لمواكبة الظروف الصحية الراهنة والتعامل معها تحت مسمى “إختر راحة بالك”.

وهي باقة خدمات تم اختيارها بعناية لعملاء انفينيتي عند طلب إجراء الصيانة الدورية أو الإصلاحات المدفوعة لتضمن راحة باله هو وأسرته. وتحتوي باقة “اختر راحة بالك” على فحص السيارة متعدد النقاط الذي يكشف بوضوح لا مثيل له عن حالة السيارة من فحص سماكة الفرامل إلى قياس عمق مداس الإطارات وغيرها. بالإضافة إلى تطهير السيارة الذي يقوم به فريق التوكيلات العالمية للسيارات الفاخرة عند إستلام وتسليم السيارة وذلك بمسح أيادي الأبواب الداخلية والخارجية والمقود وعصا مبدل السرعات وأزرار التحكم بمناديل معقمة لمنح العميل شعوراً بالأمان، وتعقيم نظام التكييف بالأوزون الذي يوفر هواءاً نقياً داخل السيارة دون إستخدام أي مواد كيميائية. وتقلل هذه التقنية من الروائح الكريهة مثل روائح النسيج والدخان والرطوبة الناتجة عن الجراثيم والتعفن والبكتيريا والفيروسات في مكيف السيارة لتعطي نتائج إيجابية للصحة وتقلل من الفيروسات.

تُقدم باقة “إختر راحة بالك” خلال أوقات العمل الرسمية المعلن عنها بناء على التعليمات الحكومية في مراكز صيانة إنفينيتي في كل من الرياض وجدة و الخبر، وهي مقدمة من شركة التوكيلات العالمية للسيارات الفاخرة لعملاء سيارات انفنيتي بقيمة 265 ريال فقط عند طلب صيانة دورية أو إصلاحات ميكانيكية مدفوعة للسيارة.

لحجز الخدمة أو الاستفسار عنها، يمكن الإتصال بالتوكيلات العالمية للسيارات الفاخرة على رقم الواتس أب 0532440202 أو الهاتف المجاني 8002442020.