هيونداي النترا 2021 الجديدة تظهر في مقارنة مع الشكل السابق “فيديو”

الخليج ٣٦٥ نت – هيونداي النترا 2021 الجديدة كلياً تغيرت بشكل كامل عن الجيل السابق وهو ما يتضح عند مقارنة الاثنين بشكل مباشر في الفيديو المرفق بالأسفل. ربما أبرز ما يفرق الموديلين هو التصميم.. مع تبني النترا الجيل السابع لتصميم أكثر شراسة وديناميكية مقارنة بالجيل السادس بفضل لغة التصميم “الرياضية الحسية” لهيونداي، وتستمر هذه المفارقة حتى بالمقارنة مع النترا الجيل السادس فيس ليفت، والذي تحسن بالفعل بشكل كبير عن الموديل السابق للفيس ليفت في التصميم. كما حصلت النترا الجيل السابع على تحديثات تقنية معتبرة مثل لوحة عدادات رقمية 10.25 إنش وشاشة معلومات ترفيهية 10.25 إنش غيرت شكل لوحة القيادة بالكامل مقارنة باللوحة السابقة البسيطة. Advertisements كما تحسنت النترا الجديدة من ناحية العملية، مع ازدياد مساحة تحريك الرأس والركب والأقدام للركاب الخلفيين، وانخفاض مستويات الإزعاج الصوتي والاهتزاز. المحركات النترا الجديدة تستمر مع نفس محرك 2.0 لتر بأربعة سلندر بقوة 147 حصان وعزم دوران 179 حصان، وإن قامت هيونداي بتحديث جير الـ CVT لتحسين أدائه وسرعة استجابته. المميز هنا هو تقديم مولد طاقة هجين جديد يجمع بين محرك 1.6 لتر بأربعة سلندر وموتور كهربائي وبطارية ليثيوم ايون 1.32 كيلوواط\س، بقوة إجمالية 139 حصان وعزم دوران 264 نيوتن.متر، وكفاءة استهلاك وقود تقدر بـ 4.7 لتر لكل 100 كيلومتر.

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