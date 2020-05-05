"فولكس فاجن" تدعم الأطقم الطبية بعرض صيانة خاص

أعلنت الشركة المصرية التجارية وأوتوموتيف EATc، وكيل علامة فولكس فاجن في مصر، عن عرض مميز لعملاء العلامة الألمانية، بمناسبة شهر رمضان الكريم، بتخفيض على الصيانة وخدمات ما بعد البيع طوال الشهر الكريم، بنسبة خصم 25% على قطع الغيار والمصنعيات بجميع عمليات الصيانة.

ويشمل العرض جميع طرازات فولكس فاجن من عام 2006 وحتى طرازات عام 2020، مع مراعاة الشروط والأحكام.

وقالت الشركة عبر بيان لها: "تقديرًا للجهود الكبيرة التي يبذلها الأطباء والممرضون يوميًّا لمكافحة تفشّي فيروس كورونا المستجدّ في البلاد،

تقدّم المصرية التجارية وأوتوموتيفEATc حصرياً للجيش الأبيض عرض صيانة مجانية يشمل تغيير زيت المحرّك والفلتر مجانًا، إيمانًا من فولكس فاجن مصر بأنّ الأطباء والممرضين والقطاع الطبي بأكمله يمثّلون خط الدفاع الأول ضد جائحة فيروس "كورونا".

بالتزامن مع تطبيق الدولة حزمة من إجراءات الوقاية الأخرى للحدّ مِن انتشار الوباء في البلاد اتّخذت "فولكس فاجن مصر" مجموعة من التدابير والإجراءات الاحترازية الضرورية التي تتماشى مع توصيات منظّمة

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الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية.

حرصت "الشركة المصرية التجارية وأوتوموتيف"EATc) ) على تنفيذ خطّة تطهير وتعقيم واسعة تُغطي صالات العرض ومراكز الخدمة وأيضًا المباني الإدارية والمنشآت التابعة للشركة، أبرزها الاستعانة بمقصورات التعقيم والتطهير عند مداخل كل صالة عرض ومركز خدمة تابعة للشركة لتعقيم الأفراد العاملين والزوار بالإضافة إلى إجراء تعقيم للسيارات بعد الإنتهاء من عمليات الصيانة، والتزام جميع العاملين بارتداء الكمامات والأقنعة الواقية في أثناء تأدية أعمالهم، وضرورة الحفاظ على مسافة آمنة بينهم داخل منشآت الشركة، وهو ما يُتيح استمرار تقديم الخدمات للعملاء وعدم الإضرار بمصالحهم، تستهدف في المقام الأول اتّخاذ كل سُبل الحماية والوقاية لضمان صحّة وسلامة الموظفين والعملاء.