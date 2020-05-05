التفاصيل الكاملة لإطلاق شيفروليه كابتيفا الجديدة كلياً في مصر

كتب: باسل الحلواني

قامت شركتي جنرال موتورز مصر والمنصور للسيارات اليوم بتقديم السيارة شيفروليه كابتيفا الجديدة كلياً لتكون متاحة للعملاء بمصر وهي السيارة التي تم الكشف عنها لأول مرة بمنطقة الشرق الاوسط خلال فعليات معرض دبي الدولى للسيارات والذي أقيم بالإمارات العربية في نوفمبر الماضي.

جاء تقديم السيارة شيفروليه كابتيفا الجديدة كلياً بصورة مبتكرة وذلك عبر الإنترنت بإستخدام أحدث تقنيات زووم Zoom Web Conferencing في سابقة هي الأولي من نوعها لشركة سيارات بتقديم سيارة جديدة علي هذا النحو وذلك بحضوركبار مسؤولي شركتي جنرال موتورز مصر والمنصور للسيارات وعلى رأسهم كل من المهندس طارق عطا، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جنرال موتورز مصر وشمال أفريقيا والمهندس عادل خضر، الرئيس التنفيذي لشركة المنصور للسيارات و أنكوش أرورا، رئيس العمليات بشركة المنصور للسيارات، ومدحت عوض، مدير عام المبيعات والتسويق.

بدأ اللقاء بكلمات مسئولي الشركتين تبعها عرض لمواصفات السيارة شيفروليه كابتيفا الجديدة كلياً والتي تضم عناصر ثلاث أساسية بكل سيارات شيفروليه الرياضية متعددة الأغراض SUV الحديثة والتي تعكس شخصية العلامة الذهبية شيفروليه وهي الأناقة والإتساع والتقنيات الذكية.

وفي تعليقه علي الحدث، أعرب المهندس طارق عطا، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جنرال موتورز مصر وشمال أفريقيا عن سعادته قائلاً "تتميز السيارة شيفروليه كابتيفا بتصميم خارجي أنيق ومبهر مع إتساع صالونها الداخلي حيث تعتبرالسيارة الأكبر في فئتها كما تضم إمكانيات متعددة وتكنولوجيا القيادة الذكية بالإضافة لتوفر كافة عناصر الأمان اللازمة لتواكب احتياجات وطموحات عملاء

شيفروليه وعائلاتهم". وأضاف عطا "ستنافس السيارة الجديدة بقوة ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الأغراضSUV-C ونحن ندعمها بكافة الإمكانات وذلك بتقديم منتج عالي الجودة وإمكانات تناسب إحتياجات عملائنا بسعر منافس بالإضافة لباقة الخدمات المميزة التي تقدمها شركة المنصور للسيارات لضمان نجاح السيارة بالسوق المحلية وهو الأمر الذي سينعكس علي تعزيز مكانة العلامة التجارية شيفروليه وريادتها للسوق المصرية"

وفي هذا الصدد، أوضح المهندس عادل خضر، الرئيس التنفيذي لشركة المنصور للسيارات "ترتبط شركة المنصور للسيارات بجنرال موتورز العالمية بعلاقة وثيقة تمتد إلي 45 عاماً حققنا خلالها الريادة وتصدرنا السوق المحلية ونحن مستمرين في تقديم أحدث الموديلات وأفضل الخدمات لتجربة شراء فريدة وتحقيق الرضا التام لعملائنا". وأضاف قائلاً "حان الوقت لطرح السيارة كابتيفا الجديدة كلياً في ظل النمو السريع لمبيعات السيارات الرياضية متعددة الأغراض SUV وهي السيارة التي تحقق المعادلة الصعبة ما بين التصميم العصري والأداء القوي والسعر المنافس بما يحقق أفضل عائد للإستثمار عند شراء سيارة".وعن الخدمات المقدمة، صرح خضر "إستثمارات المنصور ثابتة ولا تتغير وتسير وفق جدول زمني محدد مسبقاً وستشهد المرحلة القادمة توسعاً في شبكة المعارض الخاصة بنا بالإضافة لمراكز خدمات ما بعد البيع الجديدة في أبو رواش والعامرية وطنطا التي ستكون مستعدة لإستقبال العملاء في الفترة من

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ثلاث أشهر وحتي 18 الأشهر المقبلة هذا بالإضافة لتطبيق أقصي الإجراءات الإحترازية بمراكزنا مع خدمة الصيانة المتنقلة بحسب الطلب وبحجز مسبق".

تتميز السيارة شيفروليه كابتيفا الجديدة كلياً بأداء قوي وتصميم عصرى وتضم أحدث تكنولوجيا القيادة الذكية والأمان ضمن فئتها فهي مزودة بمحرك تيربو سعة1.5 لتر وبقوة148 حصان وعزم 255نيوتن متر وهوالمحرك الإقتصادي لإستهلاك الوقود بمعدل 8.4 لتر لكل 100 كم مع ناقل حركةCVT وعجلة قيادة تعمل بالكهرباء وتتوفر بثلاث فئات هيLS, LT, Premier .

تتمتع السيارة الجديدة بتصميم خارجي عصري وأنيق ومصابيح أمامية جديدة بالكامل تتناغم مع الشبكة العلوية الجذابة ومصابيح هالجين أمامية عالية الأداء ومصابيح LED نهارية جديدة ومصابيح ضباب أمامية وخلفية بالإضافة لجنوط رياضية 17 بوصة من الألومنيوم وإطارات 215 / R60 17 كما تتوفر في عدد من الألوان المميزة لتضفي علي السيارة مزيداً من الإبهار والأناقة.

وتتميز السيارة الجديدة بإتساع وإنسيابية صالونها الداخلي ذو الخمس مقاعد المريحة فيما تتوفر بسبع مقاعد (صف ثالث) بفئةPremier وهي الأنسب للعائلات الكبيرة عدداً والسيارة فئةLT وPremier مزودتان بعجلة قيادة متعددة الأغراض ومقاعد جلدية ومثبت سرعة مع فتحة سقف كهربائية ومقابض من الكروم بالإضافة لنظام تشغيل وإيقاف السيارة بدون مفتاح وتكييف هواء ديجيتال، تحتوي أيضاً السيارة فئة Premier علي شاشة بيانات ملونة 7 بوصة للسائق وحساسات أمامية للركن ومرايا كهربائية قابلة للطي ونظام عرض ضغط الإطارات بالإضافة لمقعد السائق الكهربائي والذي يعمل في ستة إتجاهات ليضفي مزيد من الراحة أثناء القيادة.

وجميع الفئات مزودة بأعلي أنظمة الأمان من وسائد هوائية وبالإضافة إليHBA, EBD, ESC, ABS ونظام المساعدة بالمرتفعات Hill Start Assist فضلاً عن كاميرا خلفية وشاشة 8 بوصة ملونة للتحكم والإستمتاع بالموسيقي مع إمكانية تشغيل الصوت بإستخدام خاصية البلوتوث أومداخل USB وسماعات صوت عالية النقاء لتوفير أعلي درجات التحكم والأمان والإستمتاع للسائق وتلبية كافة الإحتياجات لجميع أفراد الأسرة.

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