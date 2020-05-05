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بعد طرحها في مصر.. ننشر أسعار شيفروليه كابتيفا الجديدة كلياً

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كتب: باسل الحلواني

كشفت شركتي جنرال موتورز مصر، والمنصور للسيارات، رسمياً من خلال مؤتمر افتراضي، عبر الإنترنت منذ قليل عن أسعار سيارتها متعددة الاستخدامات شيفروليه كابتيفا الجديدة كلياً.

ومن بحضور قيادات الشركتين على رأسهم

طارق عطا، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب و شركة جنرال موتورز مصر وشمال أفريقيا، وعادل خضر الرئيس التنفيذي لشركة المنصور للسيارات، وأنكوش آرورا رئيس العمليات - شركة المنصور للسيارات، ومدحت عوض مدير عام المبيعات والتسويق بشركة المنصور للسيارات.

وجاء إطلاق المؤتمر عبر الإنترنت في ظل إتباع "جنرال موتورز" و"المنصور"، لإجراءات التباعد الاجتماعي تجنباً لانتشار فيروس .

وجاءت أسعار السيارة كالتالي:

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الفئة السعر
ls 309990
lt 339990
premier 5 sests 359990
premier 7 sesats 379990 

مدحت عوض يوضح أسعار السيارة خلال المؤتمر

 

 

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