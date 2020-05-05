كتب: باسل الحلواني
كشفت شركتي جنرال موتورز مصر، والمنصور للسيارات، رسمياً من خلال مؤتمر افتراضي، عبر الإنترنت منذ قليل عن أسعار سيارتها الرياضية متعددة الاستخدامات شيفروليه كابتيفا الجديدة كلياً.
ومن بحضور قيادات الشركتين على رأسهمطارق عطا، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب و شركة جنرال موتورز مصر وشمال أفريقيا، وعادل خضر الرئيس التنفيذي لشركة المنصور للسيارات، وأنكوش آرورا رئيس العمليات - شركة المنصور للسيارات، ومدحت عوض مدير عام المبيعات والتسويق بشركة المنصور للسيارات.
وجاء إطلاق المؤتمر عبر الإنترنت في ظل إتباع "جنرال موتورز" و"المنصور"، لإجراءات التباعد الاجتماعي تجنباً لانتشار فيروس كورونا.
وجاءت أسعار السيارة كالتالي:
|الفئة
|السعر
|ls
|309990
|lt
|339990
|premier 5 sests
|359990
|premier 7 sesats
|379990
مدحت عوض يوضح أسعار السيارة خلال المؤتمر
كانت هذه تفاصيل خبر بعد طرحها في مصر.. ننشر أسعار شيفروليه كابتيفا الجديدة كلياً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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