سوزوكي تكشف النقاب عن دراجتها النارية V-Strom 1050 XT الجديدة

الثلاثاء 5 مايو 2020

كشفت شركة سوزوكي النقاب عن دراجتها النارية V-Strom 1050 XT الجديدة، التي تخاطب عشاق المغامرات.



وأوضحت الشركة اليابانية أن الدراجة الرياضية الجديدة تعتمد على سواعد محرك V2 سعة 1037 سم مكعب وبقوة 107 أحصنة/100 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى، تصل بها إلى السرعة القصوى 205 كيلومترات في الساعة.

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ويبلغ معدل استهلاكها للوقود نحو 4.9 لتر لكل 100 كيلومتر.

ومن التجهيزات، التي تتمتع بها الدراجة، نظام المكابح المانع لانغلاق العجلات ABS، ومساعد السير على المنحدرات.

كما تتميز الدراجة بمجموعة تعليق جديدة من شركة Kayaba مع شوكة قابلة للتعديل، ومقعد قابل لأوضاع الضبط.