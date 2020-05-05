لقيادة آمنة بالصيف.. نصيحة بتغيير منظف زجاج السيارة الأمامي

نصحت منظمة ديكرا الألمانية للفحوصات الفنية بتغيير سائل نظام غسل الزجاج الأمامي للسيارة مع حلول فصل الصيف، وذلك لإزالة بقايا الحشرات وحبوب اللقاح من الزجاج.

وأوضح خبراء الهيئة الألمانية أن السوائل المستخدمة في فصل الشتاء تختلف في خواصها عن تلك المستخدمة في فصل الصيف، وهي في العادة لاتساعد في إزالة مثل هذه الفضلات والاتساخات.

وليس من الضروري أن يكون نظام غسل الزجاج الأمامي فارغا تماما عند ملء المنظف الصيفي؛ حيث لا توجد أي مشاكل من اختلاطه ببقايا سائل المنظف الشتوي، علما بأن المواد المنزلية أو الكحول لا تناسب هذه الأغراض، كما أنها قد تسبب أضرارا بالطلاء.

ومع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، تواجه السيارات كثيرا من المشاكل بسبب الطقس الحار، ما يؤدي إلى أعطال تتدرج بين ضعف أداء السيارة وصولا إلى أعطال مستعصية في المحرك، ويرجع ذلك إلى 5 أخطاء يقع فيها العديد من ملاك السيارات في فترة الصيف.

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1 - عدم التأكد من مستوى سائل التبريد في المحرك بشكل دوري.

2 - عدم تنظيف الردياتير من الشوائب.

3 -عدم تغيير الردياتير القديم.

4 - عدم الكشف على غطاء الردياتير.

5 - عدم الكشف على الثيرموساتات.