تسلا تعدل تصميم أيقونتها Model 3.. ملامح رياضية جذابة

أعلنت شركة ستارك عن تقديم برنامج تعديلات تصميمية للسيارة تسلا Model 3، لتمنح الأيقونة الكهربائية المزيد من الملامح الرياضية.



ويشتمل برنامج شركة التعديل الألمانية على مئزر جديد على المقدمة، مع فتحات تهوية ذات تصميم مميز، مع مئزر خلفي جذاب يضم مظهر الناشر الرياضي، وفوقه يظهر الاسبويلر الجديد مع خطوط تصميمية على جوانب السيارة.

ولزيادة خصائص طابع التصميم الرياضي قامت شركة التعديل بدمج عناصر مجنحة بالعتبات الجانبية.

ويتوج هذا البرنامج بالجنوط المصنوعة من معدن خفيف قياس 20 بوصة، والتي تتألق بمظهر القفل المركزي، مع إمكانية تباين لون غطاء الصرة مع اللون الأسود للجنوط. وتتوفر للسيارة أيضا نوابض أقصر لخفض الهيكل 30 ملم إضافية.

وفقدت شركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية ما يصل إلى 14 مليار دولار من قيمتها السوقية، بسبب تغريدات مثيرة للجدل نشرها الرئيس التنفيذي للشركة إيلون ماسك على موقع تويتر الجمعة الماضية.

ونشر إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية عدة تغريدات غريبة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر؛ بما في ذلك قوله إن سعر سهم الشركة في البورصة مبالغ فيه، ما أدى إلى تراجع سعر السهم.

وكتب ماسك على موقع تويتر: "سهم تسلا مرتفع بأكثر مما يجب في رأيي"، وقبل ذلك بدقيقتين كتب: "عندما أبيع كل ممتلكاتي المادية فهذا يعني أنه لن يكون لدي منزل".

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وبعد ذلك كتب تغريدة عن إغلاق المصانع لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، حيث أكد رأيه بضرورة إعادة فتح البلاد والتخلي عن إجراءات الإغلاق.

وكتب على تويتر: "أعطوا الناس حريتهم مرة أخرى الآن". وكان قد وصف بعض إجراءات الإغلاق في وقت سابق من الأسبوع الحالي بأنها "فاشية".

وردا على سؤال من صحيفة وول ستريت جورنال عما إذا كانت تغريداته يوم الجمعة مزحة وما إذا كانت تسلا قد وافقت عليها، رد ماسك بالبريد الإلكتروني "لا"، وفقا للصحيفة.

وأدت تغريدة نشرها ماسك في شهر أغسطس/آب من عام 2018 عن مستقبل تسلا إلى تغريمه مبلغ 20 مليون دولار، حيث قالت التغريدة إنه حصل على تمويل لتحويل تسلا إلى شركة خاصة، ما أدى إلى رفع لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية لقضية احتيال ضده، ما زالت منظورة حاليا بسبب إحدى تغريداته.

ووافق حينها على عرض جميع التغريدات المتضمنة معلومات مهمة عن الشركة على المستشار القانوني قبل نشرها على المنصة، وقال قاضٍ فيدرالي، في أوائل شهر أبريل/نيسان، إن تسلا وماسك يجب أن يواجها دعوى قضائية من المساهمين بشأن تلك التغريدة، من ضمنها الادعاء بأن ماسك ينوي الاحتيال عليهم.

وجاءت أحدث مجموعة من تغريدات الملياردير (48 عاما) المثيرة للجدل بعد أيام من تحدي تسلا للتوقعات وتحقيقها للربح في الربع الأول من هذا العام.

وسجلت شركة تسلا ربحا بلغ 16 مليون دولار، على عكس توقعات المحللين بالخسارة.