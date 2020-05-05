مرسيدس G-Class بيك اب تظهر بالشكل التخيلي!

الخليج ٣٦٥ نت – سيتوقف إنتاج مرسيدس اكس كلاس رسمياً في نهاية مايو مع فشل الموديل تجارياً خاصة مع قرار مرسيدس بعدم طرحه في الولايات المتحدة، أكبر سوق للبيك أب في العالم.. مع ذلك حلم البعض بمشروع أكثر طموحاً من ذلك.. بمرسيدس بيك اب مبنية على الجي كلاس!

ونرى هنا صور تخيلية لجي كلاس بيك اب، والتي تذكرنا بجيب جلادياتور المعتمدة على رانجلر.. ونرى في الصور أن ارتفاع البيك اب انخفض قليلاً فوق العجلات، مع حفاظ الموديل على المقدمة الأيقونية والزجاج الأمامي المستقيم.

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بالطبع أهم اختلاف نراه في الخلفية والصندوق الخلفي عوضاً عن صندوق الأمتعة للـ SUV.. كما تكشف الخلفية أن هذه في الواقع صورة AMG G63 مع أنابيب العادم البراقة المميزة للموديل، ويعني ذلك أن هذه البيك اب نظرياً ستكون مزودة بمحرك V8 تيربو مزدوج سعة 4.0 لتر بقوة 577 حصان، وهي معدلات أداء ممتازة بالنسبة لبيك أب ببابين.

ليس من المتوقع عودة مرسيدس مجدداً لمجال البيك اب بعد فشل الـ X-Class، ولكن من يدري.. الخطط تتغير باستمرار حسب أذواق واتجاهات السوق.