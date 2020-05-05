كيف يتحقق رجال الأمن من صحة تصاريح التنقل؟

الخليج ٣٦٥ نت – نشر الحساب الرسمي لتطبيق “توكلنا” الذي أطلقته الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، الطريقة التي يتمكن من خلالها رجال الأمن التأكد من صحة تصريح التنقل خلال فترة منع التجول.

أولاً يقوم المواطن أو المقيم بإظهار الهاتف الجوال وعرض التصريح لرجل الأمن، ومن ثم يقوم بالضغط على أيقونة تحديث التصريح قبل عرضه، وعند الاشتباه في التصريح يتبع رجل الأمن طريقة للتحقق من صحته.

وهذه الطريقة تتلخص في أن رجل الأمن يقوم بالدخول لتطبيق “ميدان” ويختار أيقونة التحقق من التصاريح الأمنية، وعند اكتشاف أن التصريح غير فعّال تُحرر مخالفة كسر منع التجول بحق المخالف.