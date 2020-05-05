تسريب جسد هيونداي سانتاكروز بيك اب القادمة

الخليج ٣٦٥ نت – تستمر هيونداي في تطوير سانتاكروز بيك اب القادمة والتي ظهرت في فبراير الماضي في الشكل الإنتاجي النهائي في صور تجسسية ولكن بتمويهات كثيفة، كما ظهرت البيك اب بالشكل التوقعي بناء على هذه الصور.
والآن تسربت صورة جسد البيك اب بالكامل، والتي تعطينا أوضح نظرة حتى الآن على البيك اب القادمة.. على الأقل من ناحية الجوانب.. وتكشف الصورة عن صندوق خلفي قصير وعمود C مائل. وتصميم للأبواب مشابه لإلنترا الجديدة.
من المتوقع أن البيك أب ستشارك بعض ملامح تصميمها مع باقي مجال هيونداي، مع استلهام تصميم النسخة الاختبارية الجريئة كذلك.
وستقوم هيونداي بإنتاج الموديل في مصنعها في ولاية ألاباما الأمريكية بجوار سانتافي وسوناتا والنترا، مع انطلاقها في الأسواق في 2021.
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