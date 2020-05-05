تعرف على عقوبة استخدام تصريح التنقل في غير الغرض المخصص له

الخليج ٣٦٥ نت – وجّه الأمن العام عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، تحذيراً للمواطنين من استخدام تصريح التنقل الرسمي الخاص بالعمل في غير الغرض المخصص له.
وفي التفاصيل، نشر الحساب الرسمي للأمن العام عبر تويتر مقطع فيديو يفيد بأن تصريح التنقل يعتبر وثيقة تسمح بالتنقل من المنزل إلى العمل والعكس صحيح، مؤكداً أن عدم الإلتزام بذلك يعرّض صاحبه للعقوبات الخاصة بمنع التجول، وداعياً الجميع إلى ضرورة اتباع التعليمات لسلامة الوطن والمواطن.
يُذكر أن وزارة الداخلية قد أقرّت بأن من يخالف أمر منع التجول يُعاقب بغرامة قدرها 10 آلاف ريال وتضاعف في حال التكرار، وفي حالة عودة المخالف لارتكاب المخالفة يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 20 يوماً.
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