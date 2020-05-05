مكلارين تستدعي 2700 سيارة من أمريكا لعيوب خطيرة

أحمد جمال أحمدالثلاثاء 2020/5/5 01:27 م بتوقيت أبوظبي
أمرت شركة مكلارين البريطانية المصنعة للسيارات باستعادة عدد من سياراتها بالسوق الأمريكية بعد اكتشاف خلل بها يتعلق بإجراءات السلامة ضد الحرائق.
وذكر موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات أن تقرير صادر عن هيئة السلامة على الطرق السريعة الأمريكية أفاد بأن مكلارين اكتشفت عيوبا بنحو 2700 من سياراتها، قد تتسبب في خلل التأمين ضد اندلاع حريق بالسيارة.
وأوضح الموقع أن هذا العيب، تم رصده في وسادة الرغوة المثبتة تحت خزان الوقود المستخدمة لعزل الصوت حيث اكتشف خبراء مكلارين أنها تحتفظ بالرطوبة، ما سيتسبب في تعرضها للتآكل مع مرور الوقت.
وقال "موتور وان" إن السيارات التي وجد بها هذا العيب، تشمل موديلات مكلارين Senna الجديدة، وموديلا مكلارين 570GT ومكلارين 720S.
وحدد أن عدد السيارات من طراز Senna الجديد كليا هو 500 سيارة من أصل الـ2700 سيارة المعابين، وقد رصدت مكلارين حالة حريق للسبب نفسه في طراز Senna العام الماضي، نشب بعد 11 يوما فقط من شراء السيارة وقيادتها لمسافة 400 ميل.
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