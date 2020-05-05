جيل جديد من بيجو 308.. رفاهية بقوة 300 حصان

تستعد شركة بيجو الفرنسية لطرح الجيل الجديد من طراز 308، بعدمرور 3 سنوات على طرح آخر نسخه من هذا الطراز، للمنافسه في ظل انتشار سيارات جديدة بالأسواق الأوروبية.

وذكر موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، أن بيجو تستعد للكشف عن الجيل الجديد من طراز 308 بنهاية عام 2021 المقبل، الذي يمتاز بالفخامة والرفاهية، على أن يتوفر بالأسواق بحلول عام 2022.

وقال الموقع الأمريكي إن بيجو ستعمل على طرح الجيل الجديد بمحرك لا تقل قوته عن 300 حصان، بهدف رئيسي هو منافسة طراز فولكسفاجن "جولف R" الجديد.

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وأشار إلى أن بيجو ستلجأ للدعم الكهربائي الهجين، بتوفيرها لنسخة كهربائية مهجنة من الجيل القادم لطراز 308، حتى تحقق هدفها بأن ينتج المحرك قوة إجمالية ترتقي للطموحات المرجوة منه.

ويضيف أن "الجيل القادم من بيجو 308، سيستخدم محرك تربو جاز بسعة 1.6 لتر، يدعمه محركان كهربائيان، حتى يتمكن الطراز من إنتاج قوة تتخطى حد الـ300 حصان، مع نظام قيادة رباعي الدفع All-wheel".

وارتفعت أرباح مجموعة "جروب بي.إس.إيه" الفرنسية التي تنتج سيارات بيجو وستروين وأوبل خلال العام الماضي إلى 3.2 مليار يورو بما يعادل 3.4 يورو للسهم الواحد مقابل 2.83 مليار يورو، بما يعادل 3.01 يورو للسهم في 2018.

وقال كارلوس تافاريس رئيس مجلس إدارة المجموعة: "نحن متحمسون لدخول مرحلة جديدة من الاندماج المتوقع مع فيات كرايسلر الإيطالية الأمريكية لصناعة السيارات".

