الفيروس يعطل طرح بي إم دبليو الرياضية الخارقة

أحمد جمال أحمدالثلاثاء 2020/5/5 01:11 م بتوقيت أبوظبي
تعثرت خطط بي إم دبليو لطرح طرازها المستقبلي الفريد Vision M NEXT، الذي يحمل رؤيتها لمستقبل حافل بالإثارة فيما يخص صناعة السيارات الكهربائية الهجينة ذات القوة الرياضية الخارقة.
وذكر موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات أن هذه الخطة الطموحة من بي إم دبليو في سبيلها للإلغاء، ومعه مشروعها لطرح سيارة هجينة بقوة هائلة.
ونقل الموقع الأمريكي عن مصدر مطلع بالشركة القول، إن مشروع طرح سيارات هجينة بقوة رياضية فائقة سيلغى للعديد من الأسباب لم يتم الكشف عنها حتى الآن.
ويضيف الموقع"من الواضح أن هذا الإجراء يأتي كأحد التوابع السلبية لانتشار فيروس كورونا المستجد، الذي أجبر العديد من شركات صناعة السيارات على اتباع سياسات تقشف وتوفير نفقات غير ضروري، تشمل وقف مشروعات تطوير ووقف تصنيع موديلات جديدة.
ونشر "موتور وان" لقطات لطراز بي إم دبليو Vision M NEXT، موضحا أنه كان من المنتظر أن يكون خليفة لطراز بي إم دبليو الكهربائي الهجين i8 الذي أحيل للتقاعد مع نهاية عام 2019.
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