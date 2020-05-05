لأول مرة.. تويوتا تكشف عن مبيعاتها من السيارات الهجينة

كشفت شركة تويوتا اليابانية لأول مرة عن حجم مبيعاتها من السيارات الهجينة وقدرتها بحوالي 15 مليون سيارة.

وذكر موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات أن السوق البريطانية استحوذت على نصيب الأسد من مبيعات طراز تويوتا من السيارات الهجينة على مدار تاريخها.

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وأضاف: "تمثل المبيعات الحالية للسيارات الهجينة من تويوتا ببريطانيا نسبة 66.1% من إجمالي مبيعات سياراتها على مدار العام، ما يكشف عن مدى شعبية سيارات تويوتا الهجينة هناك".

وقال "موتور وان" إن طراز تويوتا "ياريس" يعتبر السيارة الكهربائية الهجينة صاحبة أعلى نسبة مبيعات ضمن هذه الفئة في بريطانيا، وفي المركز الثاني يأتي أيضا طراز تويوتا "بيريوس".

وبدأت تويوتا في مشاريعها لطرح سيارة هجينة، منذ 25 عاما، بفضل فريق التطوير الخاص بـ Takeshi Uchiyamada، وكانت نتيجة هذا المشروع ظهور طراز "بيريوس" عام 1997.