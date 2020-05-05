فولكس واجن تكشف عن سعر أول سيارة كهربائية ستطرحها

الخليج ٣٦٥ نت – تعيد مجموعة فولكس فاجن حالياً النظر في أي من علاماتها التجارية ستحصل على عائلة جديدة من السيارات الكهربائية منخفضة التكلفة بعد انسحاب سيات من هذا المشروع، ففي مارس 2019، قال الرئيس التنفيذي لفولكس فاجن، هيربرت ديس، أن سيارات المدينة الكهربائية بالكامل ستتوفر بسعر أقل من 22,000 دولار (84,500 ريال).

وأضاف ديس أيضاً أنها ستكون بديلاً لكل من فولكس فاجن أب، وسكودا سيتي جو، وسيات مي، مؤكداً أن هذه الموديلات الجديدة ستمثل خطوة نحو الكهرباء بأسعار معقولة، وتقول الشائعات أن فولكس فاجن نفسها هي من ستترأس المشروع القادم، حيث يعتقد خبراء مجموعة فولكس فاجن أن هذا سيكون أكثر كفاءة، وذلك وفقاً لمصدر قريب من سيات، حيث كان من المفترض للشركة الإسبانية أن تتعاون مع جاك أوتوموبيل جروب في هذا المشروع، وهي شريكة فولكس فاجن في الصين للسيارات الكهربائية.

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يذكر أن سيات أجلت الآن دخولها إلى السوق الصيني بتاريخ غير محدد، وذلك حسب تقارير حديثة، حيث قالت سيات إن قرار انسحابهم من تطوير السيارات الكهربائية الصغيرة تم اتخاذه في إطار مراجعة مجموعة فولكس فاجن لاستراتيجيات مجموعتها العالمية فيما يتعلق بالعلامات التجارية وأنظمة الإنتاج والأسواق.

وفي الوقت نفسه، فإن فقدان سيات للمشروع مرتبط أيضاً بقرار سيات بعدم الذهاب إلى السوق الصيني، حيث قال المتحدث باسم مجموعة فولكس فاجن أنه لم يكن من المنطقة بالنسبة لهم مواصلة التعاون مع جاك، وفي الختام، من غير الواضح أي علامة تجارية من مجموعة فولكس فاجن ستتولى رسمياً المسؤولية عن هذا المشروع في المستقبل.