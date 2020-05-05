فوائد كورونا.. ولاية أمريكية تخفف قيود منح رخصة قيادة السيارات

سهلت ولاية جورجيا الأمريكية خطوات الحصول على رخصة قيادة للسيارات بعد تفشي فيروس كورونا لتخفيف الأعباء في ظل هذه الأزمة.

وقال موقع "موتور وان" الأمريكي المختص بأخبار السيارات، إن المتقدمين لاختبارات القيادة بولاية جورجيا يحظون بأسهل اختبارات قيادة شهدتها الولاية منذ تفشي كورونا.

ويضيف أن "التسيهلات جاءت بقرار رسمي من حاكم الولاية الذي أمر بتخفيف ضوابط اختبارات القيادة التقليدية، عند تقدم أي شخص للحصول على رخصة قيادة من قسم خدمات القيادة بالمدينة".

وأوضح أن "هذه التسهيلات تأتي لتخفيف الأعباء عن المواطنين في ظل هذه الأزمة التي مست جميع المواطنين الأمريكيين وتشمل إلغاء عدد من الاختبارات المعقدة للقيادة".

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وتابع أنه "رغم ذلك، يتبقى عدد من الخطوات اللازمة للحصول على رخصة القيادة أبرزها خضوع المتقدم لـ40 ساعة من القيادة تحت الإشراف، بوجود شخص إلى جانبه أثناء القيادة لتخطي الامتحان بنجاح".

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، الإثنين، إنها تخطط لاقتراض نحو 3 تريليونات دولار في الربع الثاني من 2020.

ويزيد الرقم على 5 أضعاف المستوى القياسي السابق للاقتراض الفصلي، بينما تنفق الحكومة الاتحادية بوتيرة محمومة لتخفيف تداعيات فيروس كورونا المستجد.



وقال لاري كودلو المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، الأحد الماضي، إنه قد يكون هناك مشروع قانون آخر للتخفيف من تداعيات فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بعد.

وأضاف كودلو في تصريحات لشبكة (سي إن إن): "ربما يكون هناك تشريع إضافي، هناك فترة توقف حاليا بصورة ما".

