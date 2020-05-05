"زيرو".. مبيعات السيارات الجديدة بالهند بعد تفشي كورونا

توقفت مبيعات السيارات في الهند بعد تفشي أزمة فيروس كورونا، وفق بيانات رسمية أعلنت اليوم الثلاثاء.

وذكر موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات أن الهند من أكثر الدول التي تضررت من هذه الأزمة، مضيفا أنه سجلت للمرة الأولى (صفر) مبيعات للسيارات الجديدة خلال شهر أبريل الماضي.

وقال الموقع الأمريكي نقلا عن تقرير صادر عن موقع Business Today الهندي الناطق بالإنجليزية، إن الهند لم تشهد أي عمليات بيع لأي سيارة جديدة على مدار الشهر الماضي، مسجلة نسبة مبيعات 0% في سابقة هي الأولى من نوعها بالدولة التي تقدر تجارة السيارات بها بنحو 120 مليار دولار.

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وقال الموقع إن السبب الأول والرئيسي لهذا التراجع الكبير في المبيعات يعود لفترات الحجر الصحي التي تطبقها الهند للحد من انتشار كورونا، والتي شملت غلق مصانع السيارات ووكلاء بيعها.

وتلقى سوق السيارات بالهند ضربات موجعة من أزمة كورونا منذ مارس/آذار الماضي، حين تراجعت نسب مبيعات السيارات الإجمالية بالهند بنحو 47.4% للمرة الأولى، حيث بيعت في الهند 76,240 ألف سيارة جديدة فقط، مقارنة بمبيعات شهر مارس 2019، حين بيعت بالهند 145,031 ألف سيارة جديد.

وهوت واردات الهند من الذهب بنسبة 99.9% على أساس سنوي في أبريل/نيسان مسجلة أدنى مستوى لها في حوالي ثلاثة عقود.

وحسب ما نقلته رويترز عن مصدر حكومي، فإن ثاني أكبر مستهلك للمعدن النفيس في العالم استورد حوالي 50 كيلوجراما من الذهب الشهر الماضي، انخفاضا من 110.8 طن قبل عام.