موجز العين للسيارات.. مناورة نيسان وأيقونة كيا وأزمة فيراري

ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات خلال الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

خفضت شركة فيراري الإيطالية للسيارات الرياضية من توقعاتها للعام الجاري بصورة ملحوظة بسبب أزمة كورونا الراهنة.

تخطط شركة السيارات اليابانية العملاقة "نيسان موتور" للسيارات القيام بما يمكن اعتباره "مناورة جريئة" عبر الانسحاب من أسواق أوروبا لصالح التركيز على أكبر 3 اقتصادات في العالم.

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كشفت شركة سوزوكي النقاب عن دراجتها النارية V-Strom 1050 XT الجديدة، التي تخاطب عشاق المغامرات.

أجرت شركة تيك آرت الألمانية تعديلات تقنية على السيارة بورشه 911 بموديليها Carrera S و4S لرفع معدلات أداء الأيقونة الرياضية.

تراجعت مبيعات شركة هيونداي وكيا التابعة لها في أمريكا 39% خلال شهر أبريل الماضي مقارنة بأبريل من العام السابق؛ ما يعزى لتأثير جائحة كورونا على صناعة السيارات.

أعلنت شركة كيا إطلاق الموديل الجديد من سيارتها e-Soul الكهربائية، التي تنتمي لفئة الكروس أوفر.