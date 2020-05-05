تغريدة تسببت في خسارة تيسلا لـ 52.5 مليار ريال!

الخليج ٣٦٥ نت – نشر الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا للسيارات الكهربائية الملياردير الأميركي “إيلون ماسك” تغريدة عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، تسببت في هبوط قيمة أسهم شركة “تيسلا”.

حيث كتب ماسك عبر حسابه: “برأيي، سعر سهم تيسلا مرتفع جدا”، وعلى الفور تجاوبت أسواق المال مع هذه التغريدة، ما أدى لهبوط تجاوز نسبة 10% للجلسة في أسهم الشركة.

والجدير بالذكر أن هذا الهبوط قد كلّف ماسك خسائر تقدر بنحو 14 مليار دولار (52.5 مليار ريال) من قيمة الشركة السوقية، بالإضافة إلى 3 مليار دولار (11.25 مليار ريال) من ثروته! ويخوض ماسك حالياً تسوية مع لجنة البورصة، بالإضافة إلى الأوراق المالية التي طُلبت من تيسلا لكي تضع ضوابط تشرف بها على تغريداته، وذلك وفق صحيفة “ديلي ميل”.

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وقد ألمح “ماسك” إلى أن تغريداته الأخيرة حول قيمة الأسهم لم يراجعها أي من محامي الشركة، ووفقاً لصحيفة “وول ستريت جورنال” قد أجاب ماسك بالنفي على سؤال الصحيفة عما إذا كان قد كتب تغريدته كدعابة أو إن كان أحدهم يراجع تغريداته.

وفيما يخص الناحية القانونية للتغريدة، فقد أحدثت الكثير من الحيرة حول سبب كتابتها، حيث أن الخبراء القانونيين غير متيقنين من إذا كانت تغريدة ماسك تنتهك قانون البورصة، أو إذا ما كان ماسك قد سعى لخفض قيمة سهم شركته بتصريحات غير رسمية، حيث أنه لكي يتم اعتبار تغريداته احتيالاً على البورصة، يجب على الجهات المالية المتخصصة إثبات أن ماسك قد استفاد من انخفاض سعر السهم بشكل ما.

ولكن المحامية “إيفيلين كروز سروف” قد صرّحت لموقع “ذي فيرج”، بأن استخدام ماسك لكلمة “برأيي” يضع تصريحاته في سياق الرأي الشخصي، وهذا يزيد الأمر حيرة لمن يرغب بالنظر إلى تصرفات ماسك من ناحية قانونية.