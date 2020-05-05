رولزرويس كولينان تستعرض أداءها في الصحراء “فيديو”

الخليج ٣٦٥ نت – نحن نعلم أن سيارة رولزرويس كولينان قد أعادت تعريف الرفاهية في سيارات الاس يو في، ولكن هل هي في الواقع جيدة على الطرق الوعرة؟

يبدأ سعر كولينان من 325,000 دولار (1,215,000 ريال)، وها هي الاس يو في الفاخرة تدخل في رالي ريبل لتقطع مسافة 3,218 كم من نيفادا إلى كاليفورنيا، بقيادة ايمي هول، والتي فازت بحدث العام الماضي في سيارة جيب رانجلر روبيكون، وتتطلع لتكرار نجاحها في كولينان.

نحن على يقين أن كولينان ليس لديها الكثير من الخلوص الأرضي، لذا من حسن الحظ أن معظم رالي ريبل يبدو أنه يحدث على الرمال والكثبان الرملية ومسارات من الحصى الصغير، وإذا كان الحدث يتطلب العبور من المسطحات المائية الخطيرة أو بعض العوائق الوعرة، فربما تتعرض الاس يو في البريطانية لمشاكل كثيرة.

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يذكر أن كولينان تستمد قوتها من محرك V12 مزدوج التيربو سعة 6.75 لتر يولد قوة 592 حصان وعزم دوران يبلغ 900 نيوتن.متر، يقترن بناقل حركة أوتوماتيكي بثمان سرعات ونظام دفع كلي، وفي حين أنه قد يكون من المفيد الحصول على الكثير من القوة عند قيادة السيارة على الطرق الوعرة، فإن الوزن الكبير ليس شيئاً جيداً، حيث يبلغ وزن كولينان 2,753 كجم، دون حساب الأمتعة التي كان يحملها طاقم الحملة الترويجية.

في الختام، هل استطاعت الاس يو في الفاخرة البريطانية عبور الكثبان الرملية؟ أم تعثرت وغرقت في الرمال؟ شاهد الفيديو بالأسفل لتعرف الإجابة بنفسك.