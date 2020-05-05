جينيسيس G70 2021 تظهر أثناء اختبارها+معلومات

الخليج ٣٦٥ نت – ظهرت جينيسيس G70 فيس ليفت لأول مرة أثناء اختبارها في لقطات تجسسية استعداداً للكشف عنها والمتوقع أن يكون في النصف الثاني من العام الجاري، لمنافسة كل من بي ام دبليو الفئة الثالثة وأودي A4 ومرسيدس بنز سي كلاس وألفا روميو جوليا وجاجوار XE، حيث حصلت على واجهة أمامية جديدة يبدو أنها مستوحاة من G80 الأكبر.

من النظرة الأولى، لاحظنا حصول جينيسيس G70 المحدثة على مصابيح أمامية مقسمة وشبك أمامي جديد ومصدات أمامية وخلفية ومصابيح خلفية بنمط جديد، وعلى الرغم من التمويهات الكثيقة، يبدو أن بقية جسم السيارة لم يحصل على أية تحديثات، وهو أمر طبيعي في تحديثات منتصف العمر.

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لم يتم التقاط صور للمقصورة بعد، إلا أنها ستحصل على نظام ترفيهي جديد مع شاشة أكبر، وأجهزة قياس محدثة، ويجب على العملاء أيضاً توقع حصولها على تحسينات أخرى مثل التنجيد الجديد، في حين تزعم التقارير أن محرك البنزين رباعي الأسطوانات سعة 2 لتر، والذي يولد قوة 252 حصان في G70 الحالية قد يتم استبداله بآخر سعة 2.5 لتر، والذي يولد قوة 290 حصان و420 نيوتن.متر من عزم الدوران في هيونداي سوناتا ان لاين، ويقترن المحرك الجديد بناقل حركة أوتوماتيكي بثمان سرعات.

يذكر أن المحرك V6 مزدوج التيربو سعة 3.3 لتر والذي يولد قوة 365 حصان، ويتيح تسارعاً من 0 إلى 96 كم/س في 4.5 ثانية، سيظل في الطراز الجديد، ولكن من غير المعروف ما إذا كان سيحصل على أي تعديل بأي شكل من الأشكال، في حين سيتوفر خيار الديزل في بعض الأسواق بمحرك سعة 2.2 لتر يولد قوة 199 حصان و441 نيوتن.متر من عزم الدوران.