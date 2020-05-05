“كريم” تسرح 31% من الموظفين ووقف أوبر إيتس في 7 دول

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت شركة “كريم” التابعة لشركة “أوبر تكنولوجيز” عن خطتها لتسريح 536 موظفاً هذا الأسبوع، أي بنسبة 31% من إجمالي العاملين لديها، ويأتي ذلك بسبب تراجع أعمالها بنحو 80% نتيجة فيروس كورونا الذي اجتاح البلاد.

وأعلنت كريم عن أنها ستعطي الأولوية لأمن الشركة، وقال “مدثر شيخة” الرئيس التنفيذي للشركة في تدوينة على موقع كريم الإلكتروني: “كما ناقشنا عدة مرات في الأسابيع القليلة الماضية، فإن الأزمة الناجمة عن كوفيد-19 وضعت حلمنا وتأثيرنا المستقبلي في خطر كبير”.

وأشار “شيخة” إلى أن النشاط انخفض بأكثر من 80% دون معرفة الوقت الذي سيتعافى فيه مجدداً، وأضاف قائلاً: “إنها حقيقة جديدة.. أضمن طريقة لتأمين كريم على المدى الطويل هي السعي نحو الاستمرارية الذاتية ضمن إطار زمني معقول”.

والجدير بالذكر أن هذا الإعلان قد جاء بعد ساعات من إعلان أوبر عن اعتزامها إيقاف أعمال UBER EATS في الرابع من يونيو المقبل في سبع دول، وهي السعودية ومصر وجمهورية التشيك ورومانيا والأوروغواي وهندوراس وأوكرانيا، وقد أشارت الشركة الأميركية إلى أنها ستقوم بنقل أعمال UBER EATS في دولة الإمارات إلى شركة كريم.