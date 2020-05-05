رابطة تجار السيارات تنعي شهداء الوطن وتثمن جهود الجيش والشرطة في مواجهة الإرهاب الأسود

كتب: باسل الحلواني

نعت رابطة تجار سيارات مصر، شهداء الوطن الذين اغتالتهم يد الإرهاب الآثمة، إثر انفجار عبوة ناسفة جنوب مدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء الأسبوع الماضي.

قال المستشار أسامة أبوالمجد، رئيس الرابطة، إن

هذه الحوادث الإرهابية الخسيسة لن تنال من عزيمة ووحدة الشعب المصري وترابطه ووقوفه خلف قيادته السياسية فى مكافحة الإرهاب الأسود.

أكد "أبوالمجد"، أن مصر منتصرة

رغم غدر الغادرين، وحقد الحاقدين، مضيفاً أن خسة وغدر الإرهاب لن تثني الجيش المصري الباسل عن معركته ضد أعداء الوطن.

ثمن رئيس رابطة تجار السيارات، جهود وتضحيات رجال وأبطال القوات المسلحة والشرطة على أرض الفيروز فى سبيل حماية الوطن وتطهيره من شرور الإرهاب الغاشم.