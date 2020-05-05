غداً إطلاق شيفروليه كابتيفا الجديدة كلياً في مصر عبر الإنترنت

كتب: باسل الحلواني
تعتزم شركتي جنرال موتورز مصر، والمنصور للسيارات تنظيم مؤتمر افتراضي ظهر الغد، عبر الإنترنت لتقديم سيارتها الرياضية متعددة الاستخدامات شيفروليه كابتيفا الجديدة كلياً.
ومن المنتظر أن ينطلق المؤتمر بحضور قيادات الشركتين على رأسهم طارق عطا، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب و شركة جنرال موتورز مصر وشمال أفريقيا،
يأتي إطلاق المؤتمر عبر الإنترنت في ظل إتباع "جنرال موتورز" و"المنصور"، لإجراءات التباعد الاجتماعي تجنباً لانتشار فيروس كورونا.
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