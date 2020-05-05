الوفاق تقدر جهود الكوادر الطبية في مدينة الملك سعود الطبية

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت الوفاق لتأجير السيارات تعاونها مع مدينة الملك سعود الطبية من خلال تقديم عدد من السيارات حسب احتياج مدينة الملك سعود الطبية و220 سلة غذائية تقدمها الوفاق لمدينة الملك سعود الطبية خلال شهر رمضان.

ويأتي ذلك في إطار حرصها على المساهمة الاجتماعية وتقديم يد العون إلى الكوادر الطبية أبطال هذه المرحلة.

تعدُّ الوفاق لتأجير السيارات أحد الشركات السعودية السباقة دوماً في خدمة أبناء الوطن وتعرف الوفاق لتأجير السيارات انها الوجهة الأولى لأي راغب في تأجير سيارة لما تقدمة الوفاق من خدمات متنوعة تسهل على العميل اختيار ما يتناسب مع طلبة وبه توفير لمالة ووقته. يعرف عن الوفاق قوتها في انتشار فروعها وخدماتها الالكترونية وتنوع اسطولها بالعديد من الفئات التي يحتاجها المستأجر.

تحرص الوفاق من خلال هذه الجائحه تنفيذ تعليمات وزارة الصحة وايضاً وزارة التجارة للوقاية من فيروس كورونا وذلك من خلال الاهتمام بتعقيم الفروع والسيارات قبل تسليمها للعميل بشكل كامل، حرصاً على سلامة عملائها وموظفيها.

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يذكر بأن مبادرة التعاون مع مدينة الملك سعود الطبية تأتي نتيجة للخطة التي تعمل عليها إدارة الوفاق لتأجير السيارات تحت عنوان “مسؤوليتنا الاجتماعية” والتي تشارك بفاعلية ودعم مختلف الأنشطة الاجتماعية والمدنية والخيرية.

تحميل تطبيق الوفاق لتأجير السيارات:

قوقل بلاي – آبل ستور